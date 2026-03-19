Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 17-8-2025, A’Rơng cùng bà H’Rin (người sống chung như vợ chồng) và anh Ayim (con trai A’Rơng) uống rượu tại nhà. Đến chiều cùng ngày thì Ayim về nhà riêng, còn A’Rơng và H’Rin ở lại.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Thoang (SN 1980, con rể của A’Rơng) đi ngang qua nhà, thấy không bật điện nên vào hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện, giữa Thoang và bà H’Rin xảy ra cãi vã. Bực tức, Thoang về nhà lấy một con dao rựa ném vào vách tôn phía sau nhà A’Rơng rồi bỏ đi.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Nghe tiếng động, A’Rơng thức dậy, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Cho rằng Thoang có ý định đánh mình, A’Rơng cầm một cây xà beng đánh vào đầu Thoang làm nạn nhân ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống sân.

Sau khi được người nhà đưa vào trong nhà, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng đến khoảng 1 giờ ngày 18-8-2025 thì tử vong. Kết luận giám định xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Biết nạn nhân đã chết, A’Rơng bỏ đi khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, khi biết cơ quan Công an đang truy tìm, A’Rơng đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Phạt nặng nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

