Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 17-8-2025, A’Rơng cùng bà H’Rin (người sống chung như vợ chồng) và anh Ayim (con trai A’Rơng) uống rượu tại nhà. Đến chiều cùng ngày thì Ayim về nhà riêng, còn A’Rơng và H’Rin ở lại.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Thoang (SN 1980, con rể của A’Rơng) đi ngang qua nhà, thấy không bật điện nên vào hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện, giữa Thoang và bà H’Rin xảy ra cãi vã. Bực tức, Thoang về nhà lấy một con dao rựa ném vào vách tôn phía sau nhà A’Rơng rồi bỏ đi.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Nghe tiếng động, A’Rơng thức dậy, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Cho rằng Thoang có ý định đánh mình, A’Rơng cầm một cây xà beng đánh vào đầu Thoang làm nạn nhân ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống sân.

Sau khi được người nhà đưa vào trong nhà, nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng đến khoảng 1 giờ ngày 18-8-2025 thì tử vong. Kết luận giám định xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Biết nạn nhân đã chết, A’Rơng bỏ đi khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, khi biết cơ quan Công an đang truy tìm, A’Rơng đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.