Lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

(GLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1986 - 1/5/2026), các đơn vị quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo khí thế thi đua rộng khắp.

Theo đó, Lữ đoàn 572 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Học sinh Trường Mầm non Hoài Xuân tham quan khu tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 572. Ảnh: Huỳnh Vũ

Ngoài ra, Lữ đoàn còn tổ chức chương trình trải nghiệm "Bé với chú bộ đội pháo binh" dành cho giáo viên và học sinh mầm non. Thông qua tham quan môi trường quân ngũ, tìm hiểu truyền thống, trang bị kỹ thuật và các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, giáo viên và học sinh đã có những trải nghiệm sinh động, góp phần bồi đắp tình cảm quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 thi đấu bóng chuyền nhằm tạo không khí vui tươi, chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế lao động. Ảnh: H.P

Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu bóng đá, bóng chuyền, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Niềm vui của các chiến sĩ trẻ khi được tham gia thi đấu bóng đá dịp lễ và đạt giải. Ảnh: H.P

Các trận đấu diễn ra trong không khí hào hứng, đoàn kết; nhiều pha bóng đẹp, bàn thắng ấn tượng thể hiện tinh thần quyết tâm và chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Học sinh mầm non tham quan Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Trong dịp nghỉ lễ, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã đón tiếp hơn 2.000 lượt học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập và tìm hiểu lịch sử. Tại đây, học sinh, sinh viên được giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày.