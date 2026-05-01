Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC
(GLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1986 - 1/5/2026), các đơn vị quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, tạo khí thế thi đua rộng khắp.

Theo đó, Lữ đoàn 572 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Học sinh Trường Mầm non Hoài Xuân tham quan khu tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 572. Ảnh: Huỳnh Vũ

Ngoài ra, Lữ đoàn còn tổ chức chương trình trải nghiệm "Bé với chú bộ đội pháo binh" dành cho giáo viên và học sinh mầm non. Thông qua tham quan môi trường quân ngũ, tìm hiểu truyền thống, trang bị kỹ thuật và các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, giáo viên và học sinh đã có những trải nghiệm sinh động, góp phần bồi đắp tình cảm quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 thi đấu bóng chuyền nhằm tạo không khí vui tươi, chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế lao động. Ảnh: H.P

Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu bóng đá, bóng chuyền, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Niềm vui của các chiến sĩ trẻ khi được tham gia thi đấu bóng đá dịp lễ và đạt giải. Ảnh: H.P

Các trận đấu diễn ra trong không khí hào hứng, đoàn kết; nhiều pha bóng đẹp, bàn thắng ấn tượng thể hiện tinh thần quyết tâm và chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Học sinh mầm non tham quan Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Trong dịp nghỉ lễ, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã đón tiếp hơn 2.000 lượt học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập và tìm hiểu lịch sử. Tại đây, học sinh, sinh viên được giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30-4, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm Thiếu tướng Trần Công Thức - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (bên phải) đến thăm Thiếu tướng Trần Công Thức nhân dịp lễ 30-4. Ảnh: Thành Phúc

Đại tá Võ Tấn Tài ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp của Thiếu tướng Trần Công Thức đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu và tỉnh. Đồng thời, chúc đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, đóng góp kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

THÀNH PHÚC

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sôi nổi phong trào thể thao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu thể thao tại các làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai diễn ra ngày càng sôi nổi. Các giải đấu giao lưu giữa thôn, làng trở thành điểm hẹn quen thuộc, góp phần nâng cao sức khỏe và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

