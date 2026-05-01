Lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn

Theo đó, Lữ đoàn 572 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Ngoài ra, Lữ đoàn còn tổ chức chương trình trải nghiệm "Bé với chú bộ đội pháo binh" dành cho giáo viên và học sinh mầm non. Thông qua tham quan môi trường quân ngũ, tìm hiểu truyền thống, trang bị kỹ thuật và các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, giáo viên và học sinh đã có những trải nghiệm sinh động, góp phần bồi đắp tình cảm quân - dân.
Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu bóng đá, bóng chuyền, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Các trận đấu diễn ra trong không khí hào hứng, đoàn kết; nhiều pha bóng đẹp, bàn thắng ấn tượng thể hiện tinh thần quyết tâm và chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao.
Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong dịp nghỉ lễ, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã đón tiếp hơn 2.000 lượt học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập và tìm hiểu lịch sử. Tại đây, học sinh, sinh viên được giới thiệu về quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30-4, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đến thăm Thiếu tướng Trần Công Thức - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Đại tá Võ Tấn Tài ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp của Thiếu tướng Trần Công Thức đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu và tỉnh. Đồng thời, chúc đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm, đóng góp kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.
THÀNH PHÚC