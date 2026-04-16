Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Các gia đình chiến sĩ mới ở phường Bình Định lên thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2). Ảnh: H.P

Ngày cuối tuần tại Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2), không khí trong khuôn viên đơn vị rộn ràng hơn thường lệ. Từng gia đình tay xách, nách mang, mang theo những món quà giản dị nhưng chan chứa tình cảm từ hậu phương, mong được gặp chiến sĩ - người thân của mình sau những ngày xa cách.

Niềm vui của gia đình chiến sĩ Cao Minh Thuận khi gặp lại nhau. Ảnh: H.P

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các phụ huynh khi tận mắt chứng kiến con em mình trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.

Bà Trần Thị Thủy (ở phường Bình Định, mẹ của chiến sĩ Cao Minh Thuận) bày tỏ rằng, ấn tượng đầu tiên của bà khi đến đơn vị là sự đón tiếp chu đáo, tận tình của cán bộ, chiến sĩ. Từ việc hướng dẫn, bố trí khu vực thăm gặp đến cảnh quan đơn vị sạch đẹp, nền nếp đã khiến bà thêm yên tâm khi con mình sống trong môi trường quân ngũ.

Dưới bóng cây xanh mát, cả gia đình Thuận quây quần bên những món ăn quen thuộc, vui vẻ trò chuyện. “Thật vui khi thấy con trưởng thành hơn rất nhiều. Môi trường quân ngũ giúp gia đình tôi yên tâm hơn. Mong con tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ” - bà Thủy bày tỏ.

Gia đình chiến sĩ Đoàn Minh Quang vui mừng hội ngộ. Ảnh: H.P

Không khí ấm cúng, gần gũi tại Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh) mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho các chiến sĩ mới khi được gặp lại gia đình sau những ngày xa cách. Nhiều chiến sĩ không giấu được xúc động, mạnh dạn chia sẻ tâm tư, tình cảm với người thân.

Chiến sĩ Đoàn Minh Quang (Tiểu đội 8, Trung đội 9, Đại đội 4, Tiểu đoàn 52) cho biết: “Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự quan tâm của chỉ huy và đồng đội, tôi đã nhanh chóng hòa nhập. Hôm nay được gia đình lên thăm, tôi càng thêm yên tâm, có thêm động lực để tích cực rèn luyện”.

Tình cảm của gia đình là động lực để Kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Ảnh: H.P

Cùng chung niềm vui ấy, binh nhì Nguyễn Trung Kỳ (Tiểu đội 2, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991) không giấu được xúc động khi được gặp lại người thân tại đơn vị. Kỳ chia sẻ: “Hôm nay được gặp lại người thân, tôi rất vui. Tình cảm của gia đình là động lực để tôi cố gắng rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ”.

Để hoạt động thăm hỏi của người thân chiến sĩ thực sự có ý nghĩa, Trung đoàn 739 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm công tác đón tiếp chu đáo, nền nếp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động phân công cán bộ trực ban hướng dẫn, giới thiệu nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội, đồng thời trao đổi những nội dung cần thiết với gia đình chiến sĩ.

Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn 739 - cho biết: Đơn vị thường xuyên quán triệt chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định trong quá trình đón tiếp người thân, góp phần xây dựng môi trường quân ngũ chính quy, mẫu mực. Việc bố trí không gian riêng để chiến sĩ gặp gỡ gia đình cũng được quan tâm, tạo điều kiện để những cuộc sum họp diễn ra trong không khí thân mật, gần gũi.

Không dừng lại ở đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tích cực đồng hành trong công tác hậu phương quân đội. Trực tiếp đến thăm, động viên 32 chiến sĩ mới là con em của địa phương tại Tiểu đoàn 904 (Lữ đoàn Phòng hóa 88), ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Nhơn Đông - động viên: “Địa phương luôn tin tưởng và mong muốn các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương”.

Các gia đình đến thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 991. Ảnh: H.P

Thượng tá Lê Hải Âu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh) - khẳng định: “Thực tế cho thấy, khi hậu phương được quan tâm, chăm lo chu đáo, mỗi chiến sĩ sẽ thêm yên tâm, vững tin trong quá trình học tập, rèn luyện. Những cuộc gặp gỡ cuối tuần không chỉ đơn thuần là dịp thăm hỏi mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ”.

Sự gắn kết giữa hậu phương với chiến sĩ là nguồn động viên thiết thực, giúp mỗi người lính thêm yên tâm, vững tin trong quá trình rèn luyện. Khi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành từ gia đình và địa phương, các chiến sĩ sẽ có thêm động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.