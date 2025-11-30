Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh giành 4 huy chương tại Giải vô địch Cờ Vua trẻ Châu Á

Hoàng Tấn Vinh tham gia Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2025 ở bảng U10 với cả 3 nội dung. Với phong độ ổn định, em giành 2 huy chương vàng đồng đội ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp; 1 huy chương bạc đồng đội cờ nhanh.
Ngoài ra, ở hạng mục cá nhân, Vinh còn giành huy chương đồng nội dung cờ chớp.
Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á là một trong những giải trẻ lớn nhất khu vực. Ở lần tổ chức thứ 27, giải quy tụ 697 tài năng lứa tuổi U8 đến U18 từ 33 liên đoàn quốc gia.
Các kỳ thủ thi đấu ở 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Năm nay, Việt Nam dẫn đầu về số lượng vận động viên với 71 kỳ thủ tham gia đầy đủ các nhóm tuổi, vượt qua Ấn Độ (68 vận động viên) và Kazakhstan (58 vận động viên).
Hoàng Tấn Vinh học lớp 5.7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Em từng đạt huy chương vàng tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025 (Malaysia); huy chương bạc cờ chớp và huy chương đồng cờ nhanh lứa tuổi U10 tại Giải vô địch trẻ Cờ nhanh và Cờ chớp thế giới 2025 (Hy Lạp); huy chương vàng lứa tuổi U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025 (Hà Nội)...