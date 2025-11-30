Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Thế giới trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh giành 4 huy chương tại Giải vô địch Cờ Vua trẻ Châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kỳ thủ "nhí" Hoàng Tấn Vinh đến từ Gia Lai đã mang về 4 huy chương cho Đoàn Việt Nam tại Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2025, diễn ra từ ngày 20 đến 30-11 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Hoàng Tấn Vinh tham gia Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2025 ở bảng U10 với cả 3 nội dung. Với phong độ ổn định, em giành 2 huy chương vàng đồng đội ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp; 1 huy chương bạc đồng đội cờ nhanh.

Ngoài ra, ở hạng mục cá nhân, Vinh còn giành huy chương đồng nội dung cờ chớp.

Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á là một trong những giải trẻ lớn nhất khu vực. Ở lần tổ chức thứ 27, giải quy tụ 697 tài năng lứa tuổi U8 đến U18 từ 33 liên đoàn quốc gia.

Các kỳ thủ thi đấu ở 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Năm nay, Việt Nam dẫn đầu về số lượng vận động viên với 71 kỳ thủ tham gia đầy đủ các nhóm tuổi, vượt qua Ấn Độ (68 vận động viên) và Kazakhstan (58 vận động viên).

Hoàng Tấn Vinh học lớp 5.7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Em từng đạt huy chương vàng tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025 (Malaysia); huy chương bạc cờ chớp và huy chương đồng cờ nhanh lứa tuổi U10 tại Giải vô địch trẻ Cờ nhanh và Cờ chớp thế giới 2025 (Hy Lạp); huy chương vàng lứa tuổi U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025 (Hà Nội)...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

Thế giới trẻ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Không gian xưa trong mắt người trẻ phố núi

Không gian xưa trong mắt người trẻ phố núi Pleiku

Thế giới trẻ

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những góc quán xưa cũ, vật dụng nhuốm màu thời gian tưởng chừng chỉ còn trong ký ức lại đang trở thành điểm dừng chân thu hút người trẻ. Ở đó, họ không chỉ check-in mà còn tìm thấy cảm hứng sống, cảm hứng nghệ thuật và sự lắng đọng trong tâm hồn.

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Sống trẻ

(GLO)- Đó là những chia sẻ đầy xúc động của các sĩ tử đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Gia Lai. Có em bị khuyết tật bẩm sinh, có em không may bị tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi, dẫu khó khăn nhưng các em vẫn không từ bỏ hành trình chinh phục tri thức.

Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Thế giới trẻ

Mùa hè được xem là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ. Bốn bộ sách kỹ năng sống của Đinh Tị Books cho trẻ nhỏ dịp hè sẽ giúp các em những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, để có một mùa hè thật vui và ý nghĩa.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Tin tức

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.