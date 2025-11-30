Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh giành 4 huy chương tại Giải vô địch Cờ Vua trẻ Châu Á

(GLO)- Kỳ thủ "nhí" Hoàng Tấn Vinh đến từ Gia Lai đã mang về 4 huy chương cho Đoàn Việt Nam tại Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2025, diễn ra từ ngày 20 đến 30-11 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Hoàng Tấn Vinh tham gia Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á 2025 ở bảng U10 với cả 3 nội dung. Với phong độ ổn định, em giành 2 huy chương vàng đồng đội ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp; 1 huy chương bạc đồng đội cờ nhanh.

Ngoài ra, ở hạng mục cá nhân, Vinh còn giành huy chương đồng nội dung cờ chớp.

Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á là một trong những giải trẻ lớn nhất khu vực. Ở lần tổ chức thứ 27, giải quy tụ 697 tài năng lứa tuổi U8 đến U18 từ 33 liên đoàn quốc gia.

Các kỳ thủ thi đấu ở 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Năm nay, Việt Nam dẫn đầu về số lượng vận động viên với 71 kỳ thủ tham gia đầy đủ các nhóm tuổi, vượt qua Ấn Độ (68 vận động viên) và Kazakhstan (58 vận động viên).