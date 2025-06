Học võ cổ truyền sự lựa chọn của nhiều học sinh dịp hè

(GLO)-Dịp hè, ngoài học năng khiếu, nhiều học sinh ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã lựa chọn học võ cổ truyền để rèn luyện kỹ năng tự vệ, nâng cao sức khỏe, tinh thần và góp phần gìn giữ, phát triển nền võ thuật truyền thống.

Thị xã An Khê hiện có 7 câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền thu hút hàng trăm võ sinh tập luyện thường xuyên. Dịp hè, số lượng học sinh đăng ký tham gia luyện tập võ thuật tăng hơn so với ngày thường.

Thầy Trần Minh Thảo-Giáo viên Giáo dục thể chất Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Thảo Trần, tận tình hướng dẫn luyện tập võ thuật cho học sinh. Ảnh: Trần Thảo

Thầy Trần Minh Thảo-Giáo viên Giáo dục thể chất Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Thảo Trần cho biết: CLB thành lập năm 2015 với 2 điểm luyện tập: Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Xuân An) và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường An Bình). Từ đầu tháng 6-2025 đến nay, đã có hơn 20 học sinh của 2 trường đăng ký tham gia học võ, nâng tổng số võ sinh theo học tại CLB hơn 50 em.

“Tham gia học võ, các em không chỉ được học các bài quyền cước cơ bản mà còn được truyền dạy những giá trị cốt lõi của võ đạo, rèn luyện đạo đức, tính kỷ luật và hoàn thiện bản thân. Quá trình rèn luyện, một số võ sinh đã phát huy năng khiếu, tham gia thi đấu võ thuật và mang về thành tích cao cho địa phương”-thầy Thảo tự hào nói.

Nhớ lại ngày đầu học võ, em Nguyễn Đức Thiện (SN 2009 ở thôn An Xuân 3, xã Xuân An) kể: Đầu hè năm 2022, được bố mẹ đồng ý, em đăng ký học võ tại CLB Võ Cổ truyền Thảo Trần. Để cơ thể thích nghi với cường độ tập luyện, thầy Thảo hướng dẫn khởi động chân tay, xoay các khớp, đồng thời làm quen những động tác đấm đá, đứng tấn cơ bản.

Sau mỗi buổi tập, toàn thân em đau nhức, tay chân mỏi nhừ không muốn cử động. Xác định từ đầu nên có đau mỏi cỡ nào em cũng quyết tâm theo học. Nhờ siêng năng luyện tập và có năng khiếu, sau 1 năm, em đã thực hiện thuần thục những động tác khó như xoạc chân, đá cao và nằm trong nhóm võ sinh được tham gia thi đấu võ thuật cổ truyền cho thị xã.

Em Nguyễn Đức Thiện (bìa trái chụp hình lưu niệm với thầy Trần Minh Thảo-Chủ nhiệm CLB Võ cổ truyền Thảo Trần cùng các võ sinh. Ảnh: Trần Thảo

Đầu tháng 6 vừa qua, tham gia Giải Vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai năm 2025, em Thiện đạt huy chương đồng ở nội dung đối kháng, hạng cân 52-54 kg trong nhóm 15-17 tuổi. “Kết quả này là động lực để em duy trì luyện tập, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình và cố gắng đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới”-Thiện bày tỏ.

Thiện tâm sự: "Trước khi đến với môn võ cổ truyền, em khá nhút nhát và sức khỏe không được tốt lắm. Quá trình luyện tập võ giúp em có sức khỏe dẻo dai, tự tin hơn mỗi khi giao tiếp và kiểm soát được cảm xúc, cách ứng xử. Học võ còn giúp tinh thần em sảng khoái, hạn chế chơi game, xem ti vi, xem điện thoại nên kết quả học tập của em ngày một tốt hơn”.

Hè này, CLB Võ cổ truyền Trần Cúc do thầy Trần Cúc-Giáo viên Giáo dục thể chất Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn) làm chủ nhiệm thu hút hơn chục học sinh đăng ký học võ, nâng tổng số võ sinh theo học là 38 em học sinh của trường và thanh-thiếu niên ở phường. Vào khung giờ từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm, thứ 7 bảy tại sân Trường THCS Đề Thám rộn vang tiếng hô tập võ.

Võ sinh của CLB Võ cổ truyền Trần Cúc hăng say tập luyện võ thuật tại sân Trường THCS Đề Thám. Ảnh: Ngọc Minh

Học võ được gần 1 tháng, em Lương Lê Gia Linh (SN 2011 ở tổ 5, phường Tây Sơn) bộc bạch: “Học võ là cách giảm cân hiệu quả, giúp cơ thể khỏe mạnh cân đối, hơn cả là giúp mình tự vệ khi gặp những bất trắc. Học võ còn giúp em kết nối với bạn bè, rèn tính kiên nhẫn, kỷ luật và tăng vốn hiểu biết, tự hào về những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền dân tộc”.

Kế thừa và phát huy môn võ cổ truyền, năm 2014, Chuẩn võ sư Hà Nhật Linh thành lập CLB Võ cổ truyền Hà Nhật Linh với 3 lớp hoạt động tại xã Thành An, Cửu An và phường An Tân. Hàng năm, CLB thu hút hơn 60 võ sinh tham gia luyện tập. Hè năm nay, có hơn 30 võ sinh ở các địa bàn đăng ký học võ cổ truyền.

Chuẩn võ sư Linh chia sẻ thêm: Cách nay hơn 30 năm, cố võ sư Đoàn Thọ Sơn mở lớp chiêu sinh và trực tiếp giảng dạy cho 20 môn sinh. Ông là một trong những môn sinh năm đó được cố võ sư truyền dạy những tinh hoa quyền thuật võ cổ truyền. Am hiểu võ thuật, luật thi đấu, những năm qua, ông đã tham gia làm trọng tài nhiều trận thi đấu võ thuật lớn do thị xã, tỉnh tổ chức, đồng thời truyền dạy bài võ đặc sắc của ông cha cho lớp võ sinh, góp phần gìn giữ và phát triển nền võ học An Khê.

Các CLB đã duy trì truyền dạy võ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tạo lớp kế cận, thúc đẩy phong trào võ thuật của An Khê ngày càng lớn mạnh. Ảnh: Ngọc Minh

Tham gia học võ, mỗi võ sinh sẽ đóng tiền học khoảng 100-200 ngàn đồng/tháng. Mức phí hợp lý, thời gian luyện tập linh hoạt, các lớp học võ cổ truyền đã và đang là sự lựa chọn của nhiều học sinh mỗi dịp hè đến.

Chuẩn võ sư Cao Đăng Khoa-Phó Chi hội trưởng Chi hội Võ thuật cổ truyền An Khê-Tây Sơn Thượng đạo thông tin: “Những năm qua, phong trào luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn thị xã An Khê phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh-thiếu niên và học sinh tham gia. Các CLB đã duy trì tổ chức truyền dạy võ, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn, giúp học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động tốt hơn; góp phần tạo lớp kế cận, thúc đẩy phong trào võ thuật của địa phương ngày càng lớn mạnh”.