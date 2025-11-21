Bộ dụng cụ giúp tăng hiệu quả học môn Lịch sử

(GLO)- Tại lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21-năm 2025 tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội, “Bộ dụng cụ góp phần tăng hiệu quả học tập môn Lịch sử ở cấp THCS” của nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) đã được trao giải khuyến khích.

Dự án làm bộ dụng cụ được nhóm tác giả: Trịnh Lê Anh Thư (lớp 11A8), Bùi Quang Trí (lớp 10A5), Đào Trần Hà My và Phạm Bảo Ngọc (cùng lớp 11A2) thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5-2025.

Bộ dụng cụ góp phần tăng hiệu quả học tập môn Lịch sử ở cấp THCS do nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng tạo. Ảnh: M.N

Em Trịnh Lê Anh Thư chia sẻ: “Em rất thích học môn Lịch sử và luôn mong có cách học hiệu quả hơn, khiến bạn bè mình cũng thấy môn học này thú vị. Vì thế, chúng em đã cùng nhau thực hiện dự án”.

Trước khi triển khai dự án, nhóm đã phát phiếu khảo sát cho 180 học sinh ở các trường: THCS Nguyễn Khuyến, THCS Cao Bá Quát, THCS Cù Chính Lan (xã Chư Sê). Phiếu khảo sát gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các nội dung, vấn đề cần quan tâm để tạo sự hấp dẫn khi học môn Lịch sử. Từ kết quả khảo sát, nhóm lên ý tưởng và hoàn thiện bộ công cụ, gồm: 1 quyển sách 102 trang; sổ tay ghi nhớ 50 trang; bộ flashcard có 50 thẻ câu hỏi về lịch sử và 3 thẻ đáp án; bộ phiếu có 80 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử.

“Khi trải nghiệm bộ dụng cụ của nhóm học sinh, tôi thấy ưu điểm lớn nhất là thiết kế mở, kết hợp giữa tài liệu giấy và nền tảng số, giúp việc cập nhật và điều chỉnh thông tin theo từng khối lớp trở nên dễ dàng. Việc tích hợp fanpage và các trò chơi trực tuyến cũng hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử, đồng thời tạo nên một cộng đồng học tập sôi nổi, giúp học sinh tiếp thu và khắc sâu kiến thức hiệu quả hơn”. Cô NGUYỄN THỊ LỆ, giáo viên môn Lịch sử Trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Sê)

Trong đó, quyển sách với tựa đề “Bước chân khám phá tri thức” được kể lại qua góc nhìn của Minh-một nữ sinh THCS tò mò, tinh nghịch, yêu thích khám phá lịch sử. Minh cùng bạn Khải và Thanh Long đã dẫn dắt mạch truyện nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I-“Học bài không khó như tớ tưởng” chia sẻ về những phương pháp học tập hiệu quả cho bộ môn Lịch sử nói chung và các bộ môn khoa học xã hội nói riêng. Chương II-“Khám phá cội nguồn” gồm 5 mẩu chuyện khác nhau kể về hành trình tìm hiểu những dấu mốc quan trọng của lịch sử nước nhà. Chương III-“Ngoại truyện” kể về lần đầu gặp nhau của 3 người bạn cùng niềm đam mê môn Lịch sử.

Cuốn sổ tay ghi nhớ chứa đựng những kiến thức lịch sử cần nhớ phục vụ cho việc học tập của học sinh. Các phiếu trắc nghiệm có nội dung theo từng chủ đề của từng khối lớp để học sinh có thể tự ôn lại kiến thức sau khi đọc. Đồng thời, bộ flashcard giúp học sinh vừa có thể học và ôn lại kiến thức, vừa giải trí cùng bạn bè sau thời gian học tập.

“Chúng em sử dụng nền tảng trực tuyến Blooket để thiết kế các trò chơi trắc nghiệm lịch sử giúp việc học trở nên hấp dẫn, phù hợp với sở thích học sinh THCS. Điều này giúp tăng mức độ tương tác, ghi nhớ các mốc thời gian hay sự kiện dễ hơn”, em Bùi Quang Trí cho hay.

Nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) nhận giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 - năm 2025. Ảnh: NVCC

Để mở rộng khả năng tra cứu trực tuyến, nhóm còn lập fanpage “Dự Sử Chi Hành”. Fanpage này chia sẻ thông tin, cập nhật đáp án, link học liệu và tạo cộng đồng học sinh cùng trao đổi kiến thức. Không dừng lại ở đó, nhóm còn thu âm toàn bộ nội dung sách và đăng tải lên kênh Spotify-một cách làm mới mẻ, giúp học sinh “học mọi lúc, nghe mọi nơi”, ngay cả khi không có điều kiện đọc sách.

Khi bộ dụng cụ hoàn thiện, nhóm tiếp tục khảo sát 180 học sinh THCS. Kết quả, đa số đều thích thú với cách học mới, nhất là khi được chủ động tương tác, khám phá qua trò chơi và sách nói. Em Phan Đình Phong (lớp 7A4, Trường THCS Nguyễn Khuyến) cho biết: “Nhờ có bộ dụng cụ này, em ghi nhớ kiến thức lâu hơn. Em đã chia sẻ cho nhiều bạn cùng trường để mọi người cùng biết”.

Về dự định của nhóm thời gian tới, em Trịnh Lê Anh Thư chia sẻ: “Chúng em sẽ tiếp tục xuất bản thành series dài tập về các sự kiện trong bộ môn Lịch sử ở các cấp học; xuất bản thêm ấn phẩm truyện tranh với minh họa bắt mắt, dễ đọc để tiếp cận các độc giả nhỏ tuổi hơn. Đồng thời, nhóm sẽ phát triển các fanpage truyền thông, kênh Spotify và hướng tới các nền tảng khác như TikTok, YouTube... để tăng độ phổ biến cho bộ sản phẩm”.