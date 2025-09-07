Học Lịch sử bằng trái tim

Dù được 7 trường đại học uy tín tuyển thẳng nhưng Cẩm Tú quyết định theo đuổi ngành Sư phạm Lịch sử với mong muốn làm mới cách dạy học, khơi dậy niềm đam mê lịch sử cho thế hệ sau.

Yêu lịch sử từ những điều gần gũi nhất

* Xin chúc mừng Cẩm Tú với thành tích đáng tự hào.Điều gì đã đưa bạn đến với môn Lịch sử?

- Ban đầu, tôi cũng chưa có quá nhiều đam mê với môn học này, bởi đây không phải là môn học thế mạnh. Nhưng khi vào lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Chu Văn An, tôi được các thầy cô tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng bộ môn Lịch sử. Từ đó, tôi nhận thấy Lịch sử rất gần gũi với Văn học, vì cả hai đều xoay quanh con người và thời đại. Khi đọc một sự kiện lịch sử, tôi không chỉ nhớ mốc thời gian hay dữ kiện khô cứng, mà còn hình dung ra cảnh tượng, tâm lý và lựa chọn của những con người trong hoàn cảnh ấy. Tôi học Lịch sử như đang kể lại số phận của những con người, nên càng học càng thấy hấp dẫn.

Nguyễn Thị Cẩm Tú (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn ôn bài tại Trường THPT chuyên Chu Văn An. Ảnh: D.Đ

* Nhưng thực tế nhiều học sinh vẫn “ngán” Lịch sử. Với bạn, điều gì khiến Lịch sử trở nên hấp dẫn?

- Tôi nghĩ có lẽ là do cách tiếp cận. Nếu chỉ học Lịch sử như một chuỗi sự kiện phải nhớ để thi thì đúng là rất dễ chán, khô khan. Nhưng nếu hiểu rằng sau mỗi trang sách là một câu chuyện, một dấu ấn, một lựa chọn lớn hoặc một góc nhìn để tham chiếu cho hiện tại thì Lịch sử không hề khô khan. Nhất là tôi rất may mắn, trong cả 3 năm học, khi được các thầy Nguyễn Hồng Xuân, Trần Quang Quyền - là những giáo viên yêu môn Lịch sử trực tiếp giảng dạy; các thầy đã giúp tôi đặt Lịch sử trong góc quan sát như vậy. Thầy Trần Quang Quyền là người thường đặt cho tôi những câu hỏi. Như có lần thầy hỏi: “Nếu là Trần Quốc Tuấn, em sẽ chọn đánh hay hòa?”. Tôi ngỡ ngàng. Câu hỏi này khiến tôi hiểu Lịch sử không chỉ là ghi nhớ, mà đó là tư duy, lựa chọn và cảm xúc. Từ những bài học này giúp tôi tiếp thu, hiểu thêm nhiều kiến thức mới, tạo động lực để tôi tìm hiểu sâu hơn, dần dà yêu thích môn Lịch sử hơn.

* Có khi nào bạn cảm thấy mình “lạc điệu” khi học chuyên Văn mà lại thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử?

- Lúc đầu tôi cũng có một chút băn khoăn nhưng dần dần thấy 2 môn này hỗ trợ nhau rất tốt. Học Văn, giúp tôi diễn đạt ý mạch lạc, phân tích sâu sắc, còn học Lịch sử thì giúp có cái nhìn hệ thống và tư duy phản biện. Việc chọn thi bộ môn này không phải là “rẽ ngang” mà là sự kết hợp tự nhiên từ chính quá trình học tập của mình và được thầy Nguyễn Công Sinh (dạy môn Ngữ văn) ủng hộ; sự động viên của gia đình và sự truyền đạt kiến thức của 2 thầy giáo dạy Lịch sử.

Từ giải ba đến 7 giấy báo tuyển thẳng đại học

* Bạn có thể chia sẻ thêm về hành trình chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia môn Lịch sử?

- Tôi bắt đầu ôn thi từ năm lớp 10. Giai đoạn đầu, tôi đọc lại toàn bộ chương trình Lịch sử phổ thông, nắm chắc kiến thức cơ bản. Sau đó, cùng thầy Trần Quang Quyền xây dựng chuyên đề theo các mảng như: Lịch sử thế giới hiện đại, phong trào cách mạng Việt Nam, các hội nghị quốc tế…, rồi mở rộng sang các kiến thức nâng cao. Mỗi tuần tôi đều làm đề, phân tích kỹ đề thi các năm trước để rèn kỹ năng viết và thời gian làm bài; các thầy còn hỗ trợ tôi về tài liệu, định hướng lập luận và kỹ năng trình bày. Cùng với đó, tôi cũng đọc thêm nhiều sách tham khảo, kể cả tiểu luận, hồi ký, để mở rộng tư duy và hiểu bối cảnh lịch sử sống động hơn. Cuối cùng, tôi đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, bởi đây là một kỳ thi rất lớn, nếu tâm lý không vững thì sẽ không làm bài tốt dù đã ôn luyện kỹ đến mấy.

* Khi biết mình được 7 trường đại học uy tín tuyển thẳng, cảm xúc của bạn thế nào…

- Tôi rất bất ngờ và xúc động. Tôi được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Quy Nhơn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Sư phạm Huế (ĐH Huế), Trường ĐH Đà Nẵng. Mỗi trường đều có những điểm mạnh riêng, nên tôi phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

* Điều gì khiến bạn chọn ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường ĐH Quy Nhơn?

- Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Lúc đầu cũng nghiêng về ngành Báo chí vì mình thích viết và chia sẻ quan điểm. Nhưng sau đó, tôi nghĩ đến vai trò của người thầy. Nếu mình yêu Lịch sử mà có thể lan tỏa được tình yêu ấy cho học trò, giúp các bạn thay đổi cách nhìn, thì đó là một điều rất ý nghĩa. Tôi muốn trở thành giáo viên như những người thầy đã truyền cảm hứng thực sự cho mình. Đặc biệt, Trường ĐH Quy Nhơn lại có bề dày truyền thống, đội ngũ giảng viên giỏi và đào tạo bài bản ngành Sư phạm Lịch sử, nên tôi đã chọn nơi đây để bắt đầu một hành trình mới.

* Gia đình phản ứng thế nào với lựa chọn của bạn?

- Ba mẹ vui lắm và luôn tôn trọng quyết định của tôi. Ba tôi nói: “Dạy học là nghề bền bỉ và đẹp, chỉ cần con sống tử tế, nghề sẽ nuôi con bằng lòng biết ơn của học trò”. Nghe vậy, tôi càng tin mình chọn và đi đúng hướng.

Nguyễn Thị Cẩm Tú. Ảnh: D.Đ

Tự tin bước vào giảng đường

* Là tân sinh viên, bạn đặt mục tiêu gì trong chặng đường sắp tới?

- Tôi muốn được đào sâu, tìm hiểu những kiến thức lịch sử mới, học thêm kỹ năng sư phạm hiện đại. Đồng thời, sẽ tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, tham gia Mùa hè xanh để có thể đi và trải nghiệm thực tế, nhất là sẽ có điều kiện đứng lớp giảng dạy, hiểu học trò tương lai cần gì, để rèn luyện cho mình phong cách giảng dạy phù hợp, đặc biệt là những học sinh thích tiếp cận tri thức bằng hình ảnh, kể chuyện, công nghệ... Bởi vậy, tôi không muốn trở thành một “cô giáo đọc - chép” mà là một người truyền cảm hứng thực sự.

* Bạn đã có hình dung thế nào về lớp học của mình trong tương lai chưa?

- Tôi mong lớp học của mình sẽ là nơi học sinh nhận thấy Sử là môn học thú vị, chứ không phải là “nỗi sợ”. Tôi muốn dạy bộ môn này qua sơ đồ tư duy, kể chuyện, thảo luận nhóm, đóng vai nhân vật..., chứ không phải chỉ dạy theo kiểu chép bài. Tôi cũng muốn kết hợp tư liệu video, phim tài liệu và tổ chức các buổi ngoại khóa tại di tích lịch sử, bảo tàng trong và ngoài tỉnh…, để các bạn được “chạm” vào lịch sử thật sự. Từ đó, loại bỏ dần suy nghĩ học Sử là “khô cứng” hay “nhàm chán”.

* Bạn có muốn nhắn nhủ điều gì, nhất là cho các học sinh chuẩn bị bước vào lớp 12?

- Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu các bạn thật sự yêu thích điều gì thì đừng ngại theo đuổi. Đôi khi ước mơ nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng nếu cố gắng, nó sẽ dẫn mình đến những cơ hội rất lớn. Quan trọng là, hãy học bằng trái tim chứ không chỉ bằng trí nhớ. Khi đó, môn học nào cũng trở nên đáng yêu cả. Nhất là các bạn hãy biết cân bằng việc học và nghỉ ngơi xen kẽ để có sức khỏe và kiến thức chinh chiến trong năm học tới.

* Cảm ơn Cẩm Tú!