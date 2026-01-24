Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Thống Nhất tổ chức chợ hoa Tết tại đường Phạm Văn Đồng

MINH CHÍ
(GLO)- Nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) triển khai tổ chức chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, với quy mô khoảng 5.300 m².

cho-hoa-tet-cua-phuong-thong-nhat-duoc-bo-tri-tai-so-614a-duong-pham-van-dong-4167.jpg
Chợ hoa Tết của phường Thống Nhất được bố trí tại số 614A đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Minh Chí

Dự kiến, ban tổ chức bố trí 46 lô, diện tích trung bình mỗi lô 50 m² (kích thước 5x10 m), phục vụ kinh doanh hoa, cây cảnh, bonsai, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm trang trí Tết.

Thời gian hoạt động của chợ hoa Tết từ ngày 5-2-2026 đến 17 giờ ngày 16-2-2026 (nhằm ngày 18 đến 17 giờ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Về giá thuê mặt bằng (dự kiến), khu A tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng có 18 lô, giá thuê 2,2 triệu đồng/lô; khu B ở khu vực bên trong có 28 lô, giá thuê 1,8 triệu đồng/lô. Mức giá trên đã bao gồm các chi phí về an ninh trật tự, quản lý, mặt bằng, điện, nước, thu gom và vận chuyển rác thải cùng các chi phí liên quan khác.

UBND phường Thống Nhất đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, làng trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời, giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu mua sắm, thưởng hoa dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Đời sống

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

