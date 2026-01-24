Phường Thống Nhất tổ chức chợ hoa Tết tại đường Phạm Văn Đồng

(GLO)- Nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) triển khai tổ chức chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, với quy mô khoảng 5.300 m².

Chợ hoa Tết của phường Thống Nhất được bố trí tại số 614A đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Minh Chí

Dự kiến, ban tổ chức bố trí 46 lô, diện tích trung bình mỗi lô 50 m² (kích thước 5x10 m), phục vụ kinh doanh hoa, cây cảnh, bonsai, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm trang trí Tết.

Thời gian hoạt động của chợ hoa Tết từ ngày 5-2-2026 đến 17 giờ ngày 16-2-2026 (nhằm ngày 18 đến 17 giờ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Về giá thuê mặt bằng (dự kiến), khu A tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng có 18 lô, giá thuê 2,2 triệu đồng/lô; khu B ở khu vực bên trong có 28 lô, giá thuê 1,8 triệu đồng/lô. Mức giá trên đã bao gồm các chi phí về an ninh trật tự, quản lý, mặt bằng, điện, nước, thu gom và vận chuyển rác thải cùng các chi phí liên quan khác.

UBND phường Thống Nhất đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, làng trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời, giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu mua sắm, thưởng hoa dịp Tết cổ truyền của dân tộc.