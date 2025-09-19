Tự tin bước vào thế giới số

(GLO)- Podcast, video review ẩm thực hay những hình ảnh ghi lại hành trình thiện nguyện… đang trở thành “cánh cửa” để các bạn trẻ nơi cao nguyên Gia Lai bước vào thế giới số. Mỗi sản phẩm đều thể hiện tinh thần “dám thử, dám kể” và mong muốn lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Podcast, hiểu đơn giản là những đoạn ghi âm hoặc ghi hình chia sẻ theo từng chủ đề, có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên nền tảng số. Bắt đầu làm quen podcast từ năm 2021, anh Nguyễn Vương Quốc (SN 1993, phường Pleiku) coi việc trò chuyện qua podcast là cách vừa luyện tập hằng ngày, vừa giải tỏa tâm lý sau giờ làm việc căng thẳng.

Năm 2024, anh bắt đầu lập kênh podcast của mình mang tên “Kiddy” trên Tiktok, đăng tải các tập podcast (dài 5-10 phút) thu hút trung bình hàng nghìn lượt nghe mỗi tập.

Anh Nguyễn Vương Quốc trò chuyện cùng khách mời trong một buổi ghi hình podcast.

Nội dung kênh podcast của anh tập trung vào chủ đề gần gũi về đời sống, gia đình, bạn bè. Mỗi tập podcast như một cuộc trò chuyện nhỏ gọn nhưng đầy cảm xúc.

Chẳng hạn, trong tập “Khi bạn thấy mệt mỏi”, anh mời một người bạn cùng chia sẻ trải nghiệm cân bằng giữa học tập, tình yêu, công việc và đời sống cá nhân. Cuộc trò chuyện ngắn gọn, chân thực giúp người nghe tìm thấy sự đồng cảm, đồng thời khích lệ họ kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Trên mỗi tập podcast, anh cũng thường lồng ghép những mẫu câu tiếng Anh đơn giản, những chia sẻ bằng tiếng Anh để góp phần lan tỏa tinh thần học ngoại ngữ trong giới trẻ.

“Điều tôi quan tâm không phải lượng theo dõi nhiều hay ít, mà là cảm giác hạnh phúc khi được sáng tạo, được làm điều mình yêu thích và góp phần lan tỏa năng lượng tích cực. Podcast là món ăn tinh thần giúp các bạn tự tin hơn trong việc học ngoại ngữ”- anh Quốc bộc bạch.

Anh Võ Trường Bảo ghi hình video ẩm thực cho kênh Tiktok “Gia Lai nè”. Ảnh: Ngọc Duy

Bước vào tìm hiểu lĩnh vực ẩm thực và du lịch địa phương, anh Võ Trường Bảo (SN 1996, phường Pleiku) chọn TikTok và cả Facebook làm sân chơi với kênh “Gia Lai nè”, hiện đạt gần 10.000 lượt theo dõi trên mỗi nền tảng.

Là cựu sinh viên ngành Marketing (Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Hồ Chí Minh), anh áp dụng kiến thức được học khi bắt đầu làm video clip từ năm 2023 để kiếm thêm thu nhập, vừa quảng bá văn hóa và cảnh đẹp quê hương.

Nội dung kênh xoay quanh các món ăn và thắng cảnh ở phố núi, mang đến cho người dân, du khách những gợi ý thú vị khi khám phá Gia Lai.

Anh Bảo tâm sự, khó khăn lớn nhất là vượt qua nỗi sợ khi xuất hiện trước máy quay, từ ngoại hình, giọng nói hay bị người khác đánh giá. Anh cũng từng chú trọng thiết bị nhưng nhận ra nội dung mới quyết định giá trị video trên mọi nền tảng số. Trung bình mỗi video dài 3-5 phút, thu hút trên 50-100 nghìn lượt xem, thời gian sản xuất từ chuẩn bị, quay đến chỉnh sửa mất khoảng 1 ngày.

“Cầm máy lên, bắt đầu thước phim đầu tiên và đừng ngần ngại trước bất kỳ thử thách nào trong cuộc đời. Đây là thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn trẻ Gia Lai, hãy dám thử sức và theo đuổi đam mê”- anh Bảo chia sẻ.

Tương tự, anh Phạm Đăng Nguyên (SN 1991, xã Mang Yang) bắt đầu chụp ảnh và quay video từ năm 2015, khi tham gia các chuyến thiện nguyện. Với anh, mỗi bức ảnh, mỗi video đăng trên nền tảng Facebook và Youtube là cách ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng giàu giá trị nhân văn, truyền cảm hứng và lưu giữ ký ức cộng đồng.

Anh Phạm Đăng Nguyên (hàng đầu, cầm máy ảnh) trong một chuyến thiện nguyện tại các buôn làng ở Gia Lai. Ảnh: Ngọc Duy

Trong 10 năm qua, anh Nguyên thực hiện hàng nghìn video, từ cảnh sinh hoạt buôn làng đến ghi lại các chương trình thiện nguyện. Anh đang có kế hoạch mở rộng dự án, kết hợp với các bạn trẻ khác để tạo kênh nội dung số trên Tiktok về thiện nguyện và trải nghiệm đời sống, từ đó khích lệ nhiều người cùng tham gia và cảm nhận vẻ đẹp phố núi Gia Lai.

Anh Nguyên cho biết: “Tôi muốn ghi lại những câu chuyện đời thường, tinh thần sẻ chia và tình người ở các buôn làng. Những hình ảnh hay những video bà con nhận quà từ các nhà hảo tâm là cách để mọi người thấy được năng lượng tích cực và giá trị cộng đồng tại Gia Lai.

Tôi hy vọng những hình ảnh và câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác cùng tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp ở phố núi”.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, ngày càng nhiều bạn trẻ Gia Lai chọn hướng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đây là cơ hội để các bạn phát huy ý tưởng, thỏa sức đam mê và có thể tạo thêm thu nhập.

“Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành mời những người có uy tín, chuyên môn, ảnh hưởng trong cộng đồng, các nhà sáng tạo nội dung số tham gia hoạt động khởi nghiệp truyền thông xã hội, tình nguyện cộng đồng và các chiến dịch lan tỏa giá trị tích cực. Đây là cách vừa định hướng, vừa tạo điều kiện để các bạn trẻ kết nối, phát triển chuyên nghiệp trên thế giới số”- anh Hiếu nói.