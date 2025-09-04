Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Ở khu vực phía Tây tỉnh, nhiều địa phương thường xuyên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Quốc khánh (2-9)...

Hay tại hội thi ca khúc cách mạng và các buổi sinh hoạt Đoàn, Ban Tổ chức cũng luôn kết hợp hài hòa giữa sự trang nghiêm, hùng tráng của nhạc đỏ và hơi thở trẻ trung, năng động của âm nhạc hiện đại.

Âm vang những giai điệu cách mạng

Mỗi chiều cuối tuần, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), anh Nguyễn Quốc Gia Khánh (xã Mang Yang) lại tụ họp cùng nhóm bạn trẻ yêu nhạc đỏ để đàn hát, chia sẻ niềm đam mê với nhau.

Không chỉ tạo không khí sôi nổi nơi quảng trường, những buổi giao lưu này còn giúp anh Khánh nuôi dưỡng cảm xúc và ý tưởng để sáng tác các ca khúc mang âm hưởng cách mạng.

Với anh, thời nào cũng vẫn cần những sáng tác khơi gợi tinh thần đoàn kết, bồi đắp tình yêu quê hương và nhắc nhớ về lịch sử oai hùng của dân tộc.

Những lời hát hào hùng vang lên khi Nguyễn Quốc Gia Khánh (bên phải) và bạn hòa ca tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Khánh chia sẻ: “Tôi say mê dòng nhạc này từ năm 2023 và thường cùng nhóm bạn ra Quảng trường Đại Đoàn Kết biểu diễn vào thứ Bảy hằng tuần. Có lần, khi hát các ca khúc cách mạng, sự chăm chú lắng nghe của mọi người khiến tôi nghẹn ngào.

Nhạc đỏ không chỉ đơn thuần là âm nhạc, đó còn là ký ức gắn liền của biết bao thế hệ. Bởi vậy, mỗi lần hát nhạc đỏ, tôi luôn cảm nhận được trách nhiệm trong việc giữ gìn các giá trị lịch sử và truyền cảm hứng cho mọi người”.

Bên cạnh những buổi biểu diễn nhỏ không sân khấu, không ánh đèn của người trẻ, nhạc đỏ còn thường xuyên vang lên trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội hay trên các sân khấu chuyên nghiệp.

Là một người trẻ nhưng chị Lê Thị Niên (xã Mang Yang) luôn truyền lửa và lan tỏa tình yêu âm nhạc cách mạng cho cộng đồng. Chị Niên từng nhiều lần tham gia các hội thi hát nhạc cách mạng, trong đó, chị đoạt giải ba hội thi Tiếng hát mãi xanh năm 2013 với bài "Cô gái mở đường".

Với chị Lê Thị Niên (xã Mang Yang), hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

﻿Ảnh: Ngọc Duy

Chị Niên chia sẻ: “Khi hát nhạc cách mạng trên sân khấu, tôi cảm nhận rõ tiếng vọng của lịch sử với biết bao thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Dưới ánh đèn lung linh cùng tiếng vỗ tay ấm áp của các cựu chiến binh, tôi càng thấm thía rằng nhạc đỏ không chỉ là dòng nhạc để mình thể hiện giọng hát mà còn là lời gửi gắm sâu sắc lòng biết ơn và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Những khoảnh khắc đó khiến tôi thêm tự hào về dòng nhạc cách mạng. Với tôi, nhạc đỏ chính là cầu nối các thế hệ, giúp tôi luôn nhớ về lịch sử và những đóng góp thầm lặng của cha ông”.

Không chỉ lan tỏa trong nước, tình yêu nhạc đỏ còn thấm sâu trong lòng những người con xa quê. Anh Nguyễn Quang Hiển (ở phường Hội Phú, du học sinh tại Australia) bày tỏ: “Sống xa xứ, có những lúc tôi cảm thấy trống trải và nhớ nhà da diết. Mỗi khi nghe những ca khúc như Quê hương Việt Nam hay Tổ quốc gọi tên mình, tôi như được trở về với đất Việt thân thương. Tôi tin rằng dù ở bất cứ đâu, những giai điệu ấy vẫn luôn là hơi ấm trong tim người con xa xứ”.

Lan tỏa nhạc đỏ trong nhịp sống hiện đại

Sự lan tỏa những ca khúc nhạc đỏ ở thế hệ trẻ nhận được sự đồng cảm và ủng hộ đặc biệt từ những người đi trước.

Ông Nguyễn Phong Hoa (SN 1956, xã Kông Chro), một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kể rằng: Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhạc đỏ chính là “người bạn đồng hành” của bộ đội.

“Ngày ấy, giữa tiếng bom đạn, chúng tôi vẫn hát vang những bài như Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn, hay Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Tiếng hát át tiếng bom, giúp anh em chúng tôi quên đi đói rét, nỗi mất mát, giữ vững niềm tin để tiến lên đến ngày toàn thắng”-ông Hoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Phong Hoa (xã Kông Chro, cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh) bày tỏ sự xúc động khi thấy các bạn trẻ hát nhạc cách mạng. Ảnh: R.H

Bây giờ, khi thấy thế hệ trẻ ngân nga những ca khúc ấy trong thời bình, ông Hoa không khỏi xúc động: Các cháu chưa từng trải qua chiến tranh nhưng vẫn yêu, vẫn hát nhạc đỏ. Điều đó khiến tôi tin rằng ngọn lửa yêu nước trong tim mỗi người dân Việt Nam chưa bao giờ tắt. Tự do, hòa bình hôm nay không đến một cách tự nhiên mà là thành quả của bao năm đấu tranh, đổi bằng máu xương của biết bao người.

Mỗi giai điệu, mỗi câu hát không chỉ là âm nhạc mà còn là phần ký ức, là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ. Tôi mong giới trẻ giữ lấy tinh thần ấy để khi tiếng hát vang lên, nó mang theo cả linh hồn dân tộc.

Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Thanh Thiết (phường Thống Nhất) nhận định: “Nhạc đỏ hoàn toàn có thể được làm mới nhưng tinh thần của dòng nhạc này phải được giữ nguyên vẹn. Việc các bạn trẻ cất lên những bài hát cách mạng trong đời sống thường ngày ở thời bình là tín hiệu rất đáng mừng. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều sân chơi để các bạn vừa được sáng tạo, vừa gìn giữ giá trị truyền thống”.