Cô gái trẻ và hành trình lan tỏa việc tử tế

(GLO)- Trong rất nhiều chuyến xe hoạt động thiện nguyện vượt núi, băng rừng đến với bà con vùng sâu, vùng xa trên cao nguyên Gia Lai, Ðỗ Thị Minh Thư là gương mặt quen thuộc. Ở tuổi 23, chị đã ghi dấu bằng sự bền bỉ và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thể hiện tinh thần sẻ chia của thế hệ gen Z.

Đỗ Thị Minh Thư (phường Diên Hồng) được ươm mầm thiện nguyện khi còn rất nhỏ, nhờ được cha mẹ đưa theo trong những chuyến phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi thơ của Thư gắn liền với những bữa cơm sẻ chia, những chiếc áo ấm gửi đến bà con vùng khó. Dần dần, điều đó trở thành một phần trong suy nghĩ, thôi thúc chị tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương với sự đồng hành của gia đình và các nhà hảo tâm.

Chị Đỗ Thị Minh Thư (bìa trái) ngày 21-8 đã đi trao quà đến bà con khó khăn ở xã Biển Hồ. Ảnh: Ngọc Duy

Năm 2020, khi còn là sinh viên năm nhất, Minh Thư chính thức bước vào hành trình thiện nguyện. Chuyến đi đầu tiên đến làng Wâu (phường An Phú) để trao quà cho bà con dân tộc thiểu số đã trở thành kỷ niệm khó quên, mở ra con đường dài gắn bó với công tác xã hội của Thư.

Dù bận rộn với việc học tập nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, thay vì đi chơi thư giãn như phần lớn bạn trẻ đồng trang lứa, Minh Thư lại ưu tiên hàng đầu cho việc tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Bà Cao Thị Ngọc (mẹ của Minh Thư) cho biết: “Thư từ nhỏ đã quen với việc tử tế, thấy ai khó khăn cũng tìm cách giúp đỡ. Nhìn con say mê với công việc thiện nguyện, tôi rất vui và tin đây là lựa chọn đúng đắn của con”.

Từ năm 2020 đến 2025, Minh Thư đã đồng hành, tham gia tổ chức hàng trăm chuyến thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều chương trình để lại dấu ấn như “Áo ấm mùa đông” dành cho trẻ em xã Kông Chro, “Nâng bước em đến trường” tại xã Đak Pơ , hay hỗ trợ bà con thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô tại xã Ia Pa.

“Thấy các em nhỏ đến trường thiếu sách vở, đôi chân trần lấm lem đất đỏ, tôi rất xót xa và càng quyết tâm theo đuổi hành trình thiện nguyện. Nhiều khi trở về mệt nhoài, nhưng nụ cười của bà con khi nhận quà khiến tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”-Minh Thư chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Minh Thư (bìa phải) ngày 21-8 đã đi trao quà đến bà con khó khăn ở xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Không chỉ trực tiếp trao quà, Minh Thư còn là người chủ động kêu gọi và kết nối nguồn lực từ các nhà hảo tâm. Mỗi chuyến đi, chị đều dành một phần tiền cá nhân, đồng thời vận động thêm từ bạn bè, nhà hảo tâm gần xa.

Nhờ sự kiên trì ấy, trung bình mỗi năm, Minh Thư quyên góp và trao tặng hơn 1.500 suất quà gồm nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo cho học sinh và người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Minh Thư tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) vào năm 2024, hiện đang học thạc sĩ ngành Phương pháp Toán sơ cấp (ĐH Sài Gòn). Chị đã sắp xếp thời gian để trực tiếp đứng ra tổ chức lớp học hè dạy toán miễn phí cho học sinh dân tộc thiểu số tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2020-2023.

Từ năm 2024 đến nay, chị chuyển hướng mở lớp dạy Toán miễn phí đều đặn nhiều buổi quanh năm tại phường Bàn Cờ (TP. Hồ Chí Minh), dành cho học sinh cấp I và cấp II là các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, cùng một số em chậm phát triển. Qua đó, chị mong muốn mang đến những giờ học bổ ích, sự quan tâm và khích lệ để các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh đó, chị Thư cũng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện và hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư. “Tôi tin rằng mỗi người đều có thể góp phần lan tỏa điều tử tế, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng cả tấm lòng. Chỉ cần chung tay, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều bạn trẻ cùng đồng hành để hành trình thiện nguyện lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”-chị Thư chia sẻ.

Bà Lý Thị Hồng Trị-Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên, có ấn tượng đẹp về Minh Thư qua nhiều chương trình thiện nguyện tại tỉnh Gia Lai.

“Minh Thư là hình ảnh tiêu biểu của một bạn trẻ giàu lòng nhân ái. Từ tấm lòng tự nguyện, những hành động giản dị nhưng bền bỉ và đầy trách nhiệm của em không chỉ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa lối sống đẹp, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”-bà Trị nhìn nhận.