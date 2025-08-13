Du học sinh dạy tiếng Anh miễn phí

(GLO)- Ở nhiều xã, phường vùng cao nguyên Gia Lai, gần 10 lớp tiếng Anh miễn phí do du học sinh tổ chức đang giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong học ngoại ngữ.

Với mong muốn góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các em nhỏ ở nhiều nơi trong tỉnh, bao gồm cả những khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số bạn du học sinh đã trở về Việt Nam vào dịp hè (thường từ tháng 6 - 9), tận dụng thời gian nghỉ học kéo dài từ 2 - 3 tháng để gắn bó và đóng góp cho quê hương bằng việc làm thiết thực.

Anh Nguyễn Vương Quốc (áo trắng, thứ 2 từ phải sang) cùng các học viên nhí hào hứng tham gia buổi sinh hoạt tiếng Anh sôi nổi. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Nguyễn Vương Quốc (du học sinh tại Australia) là người sáng lập ra lớp học tiếng Anh miễn phí Easy English (13 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) vào dịp hè năm 2025, với hơn 30 học viên, tổ chức sinh hoạt đều đặn mỗi tối Chủ nhật. Lớp học nhằm giúp các bạn trẻ xây dựng nền tảng vững chắc để tự tin giao tiếp tiếng Anh trong học tập và công việc.

Anh Quốc cho biết: “Lớp Easy English tạo sự khác biệt, thu hút người học qua tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn với phương pháp học tương tác như trò chơi, thảo luận nhóm và thực hành tình huống, khuyến khích học viên tự tin thể hiện bản thân. Ban đầu, nhiều em còn rụt rè, thậm chí có em bật khóc khi phát biểu nhưng theo thời gian, các em trở nên tự tin hơn”.

Tại làng Kép (xã Ia Grai), lớp tiếng Anh miễn phí được thành lập hè năm 2025 và tổ chức đều đặn vào sáng Chủ nhật, từ 9 - 11 giờ tại quán Waca Coffee and Farmstay, với sự đồng hành của anh Huỳnh Ngọc Đông (du học sinh tại Malaysia).

Việc được học trực tiếp với anh Đông, người có trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế, giúp các em nhỏ rèn luyện phản xạ ngôn ngữ và nâng cao sự tự tin trong giao tiếp.

Anh Huỳnh Ngọc Đông (đứng bên trái) nhiệt tình giảng dạy tiếng Anh cho các em nhỏ tại quán Waca Coffee and Farmstay. Ảnh: Ngọc Duy

Anh Đông chia sẻ: “Lớp học hiện có khoảng 15 học viên, chủ yếu là trẻ em từ 6 - 12 tuổi. Trở về dịp hè này, tôi mong muốn mang tiếng Anh đến với nhiều trẻ em vùng quê, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số. Ngoài việc dạy các kiến thức cơ bản như nghe, nói, đọc, viết; tôi còn lồng ghép các trò chơi như vẽ tranh, ca hát, nhảy múa bằng tiếng Anh để các em tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên và vui vẻ”.

CLB Tiếng Anh Cảm Hứng cũng đang ngày càng phát triển với sự đồng hành của chị Trần Bích Hằng (du học sinh tại Mỹ) kiêm trợ giảng nhiệt huyết, người trực tiếp hướng dẫn và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho các em nhỏ.

CLB được thành lập vào năm 2023, sinh hoạt đều đặn vào mỗi sáng Chủ nhật và chiều thứ Năm hằng tuần tại quán cà phê Bây giờ và ở đây (199/3 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

“Tôi hiểu rằng việc tiếp cận ngoại ngữ từ sớm rất quan trọng. Khi học ở Mỹ, tôi từng gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, nên khi trở về Gia Lai, tôi muốn giúp các em tự tin hơn. Công việc trợ giảng không ít thử thách vì nhiều bé còn rụt rè, sợ sai. Tôi cố gắng tạo môi trường thân thiện, dạy kiến thức cơ bản, không áp lực điểm số, kết hợp trò chơi và bài hát để các em thoải mái học tập”-chị Hằng chia sẻ.

Chị Trần Bích Hằng (thứ 2 từ trái sang) tạo không khí vui tươi trong lớp học ngoại ngữ tại quán cà phê Bây giờ và ở đây. Ảnh Ngọc Duy

Chính sự nhiệt huyết truyền dạy của các du học sinh đã tạo ra môi trường học tập tích cực, giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Em Nguyễn Viết Hòa (phường An Phú) hào hứng nói: “Trước đây em rất ngại nói tiếng Anh, thậm chí còn ngại nói trước đám đông bằng tiếng Việt. Nhưng nhờ tham gia CLB của các anh chị du học sinh, em dần tự tin hơn, có thể giới thiệu bản thân và trò chuyện với người nước ngoài”.

Chị Dương Thị Phương Duyên (mẹ của Hòa) bày tỏ: “Tôi thấy mô hình dạy tiếng Anh miễn phí của du học sinh rất hiệu quả, đặc biệt với các em nhỏ như con tôi. Ở đây, các em không chỉ học từ vựng mà còn học theo chủ đề, qua hình ảnh, trò chơi... Những phương pháp học tập sinh động giúp con tôi tiếp thu nhanh, hiện đã giao tiếp tiếng Anh tốt hơn”.

Theo chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Cảm Hứng, các lớp tiếng Anh miễn phí mang ý nghĩa lớn với cộng đồng, nhận được đóng góp quan trọng từ các du học sinh trở về quê, truyền cảm hứng cho học viên về giá trị của việc học ngoại ngữ.