Tri thức và đam mê - Hành trang giúp học sinh Gia Lai tỏa sáng

(GLO)- Không chỉ học giỏi, Thảo Nguyên, Quốc An và Minh Anh còn tỏa sáng ở lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Câu chuyện của các em đã chứng minh rằng, tri thức và đam mê chính là "chìa khóa" để thế hệ trẻ Gia Lai tự tin vươn xa.

Đêm muộn, sau khi hoàn thành bài tập, Nguyễn Trần Thảo Nguyên (lớp 11C6, Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng) vẫn ngồi bên cây đàn piano, miệt mài luyện từng nốt khó. “Âm nhạc giúp em rèn sự tập trung, tỉ mỉ và giải tỏa căng thẳng”- Nguyên bày tỏ.

Em Nguyễn Trần Thảo Nguyên giành giải A hệ bán chuyên nghiệp tại Liên hoan Piano toàn quốc 2025 ở Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Nguyên đến với piano từ năm 2018, ban đầu chỉ để giải trí. Nhưng càng học, em càng say mê. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy Nguyễn Phú Quốc-giảng viên âm nhạc Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, em càng chăm chỉ rèn luyện từng ngày. Theo đánh giá của thầy Quốc, Nguyên có khả năng cảm nhạc tinh tế, tiến bộ nhanh và đặc biệt quyết tâm trong luyện tập.

Tháng 8-2025, nỗ lực ấy được đền đáp khi Nguyên giành giải A hệ bán chuyên nghiệp tại Liên hoan Piano toàn quốc ở Đắk Lắk. Nguyên xúc động nhớ lại: “Tim em đập mạnh, tay run lên vì hạnh phúc. Mọi mệt mỏi của những đêm tập luyện bỗng tan biến”. Người hướng dẫn em, thầy giáo Nguyễn Phú Quốc, cũng được trao giải Giáo viên truyền cảm hứng tại liên hoan lần này.

Suốt 10 năm liền, Thảo Nguyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Ảnh: M.C

Không chỉ chơi piano hay, Thảo Nguyên còn đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc suốt 10 năm liền. Ngoài giờ học, em tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, cùng bạn bè tổ chức mini show gây quỹ từ thiện. Ước mơ của Nguyên sau này trở thành giáo viên âm nhạc, truyền lửa đam mê cho nhiều bạn trẻ.

Nếu Thảo Nguyên mê mẩn với phím đàn thì Trần Quốc An (lớp 10A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) lại sống hết mình với trái bóng tròn. An từng đoạt giải nhất học sinh giỏi môn Tin học cấp tỉnh năm lớp 9, nhưng trên sân bóng, cậu còn nổi bật hơn với vai trò “nhạc trưởng”.

“Bóng đá không chỉ là sở thích mà còn giúp em nạp lại năng lượng, giữ tinh thần thoải mái để học tốt hơn”- An chia sẻ. Với nam sinh này, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải lúc nâng cúp, mà là khi cả đội ôm nhau reo hò sau bàn thắng cuối trận.

Em Trần Quốc An vinh dự góp mặt tại Lễ tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2024-2025. Ảnh: NVCC

Thầy Trần Quốc Cường-Giáo viên Tin học của trường-nhận xét: “An có tư duy logic, tiếp thu nhanh. Trên sân bóng, em thể hiện tinh thần đồng đội và kỷ luật. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và thể chất”.

Tương tự, em Lê Minh Anh (lớp 4.7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng) cũng khiến nhiều người nể phục không chỉ vì thành tích học tập tốt mà còn bởi tinh thần tự giác tập luyện thể thao.

Lê Minh Anh (đầu tiên từ trái sang) đạt huy chương bạc tại Giải cầu lông học sinh hè Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Minh Anh tự lập thời khóa biểu cho mình: sáng học văn hóa, chiều xuống hồ bơi, tối rèn cầu lông. Nhờ vậy, em vừa giữ vững thành tích học tập xuất sắc, vừa tỏa sáng ở các giải đấu thể thao. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em là tấm huy chương bạc tại Giải cầu lông học sinh hè Đắk Lắk, nơi em vượt qua nhiều đối thủ lớn tuổi để khẳng định bản thân.

“Minh Anh có tố chất thể thao, nhưng điều tôi quý nhất ở em là sự chăm chỉ và biết tự cân bằng. Thể thao giúp em tự tin và tập trung hơn trong học tập”-thầy Lê Quang Triệu (giáo viên Giáo dục thể chất, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) cho biết.

Âm nhạc rèn sự tinh tế, bóng đá bồi đắp tinh thần đồng đội, cầu lông hun đúc ý chí bền bỉ. Hành trình của Thảo Nguyên, Quốc An và Minh Anh không chỉ khẳng định tài năng trẻ học đường, mà còn gửi gắm thông điệp: giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là quá trình nuôi dưỡng đam mê, để thế hệ trẻ vững vàng viết nên những câu chuyện đẹp.