Đạt 1.060/1.200 điểm, Nguyễn Hiếu Nhân (20 tuổi, xã Phù Mỹ) đã xuất sắc trở thành thủ khoa phương thức đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). Hiện tại, Nhân là sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh (Khoa Ngữ văn Anh).

Nguyễn Hiếu Nhân vốn có thế mạnh ở cả khối khoa học tự nhiên và xã hội. Trong đó, nam sinh Gia Lai thích nhất môn Toán và Tiếng Anh. Khi còn học THPT, Nhân học khá tốt môn Vật lí và Ngữ văn. Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2025, Nhân cho hay: "Em không dành quá nhiều thời gian riêng cho việc ôn thi ĐGNL mà chủ yếu dựa trên nền tảng kiến thức tích lũy suốt 12 năm".

Nguyễn Hiếu Nhân vừa trở thành thủ khoa đầu vào theo phương thức đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Ngay từ khi đỗ thủ khoa đầu vào lớp 10 hệ công lập tỉnh Bình Định cũ, Nhân đã xác định mục tiêu dài hạn, lên kế hoạch cho cả 3 năm phổ thông và kiên trì thực hiện theo đúng lộ trình.

Để nắm chắc kiến thức, Nhân chủ động học trước chương trình. Do đó, khi mới học lớp 11, em đã hoàn thành toàn bộ nội dung của lớp 12. Trong kỳ nghỉ hè sau đó, Nhân tập trung luyện đề các môn Toán, Vật lý và ôn thi IELTS. Nhờ vậy, năm lớp 12, em không bị áp lực mà tập trung cho các môn học thuộc lòng như Ngữ văn, Sinh, Sử, Địa… đồng thời tiếp tục rèn luyện các môn khối thi chính.

Theo Nguyễn Hiếu Nhân, tinh thần thoải mái giúp em làm bài thi tốt hơn. “Bí quyết của em là tự tin và nắm chắc kiến thức phổ thông. Ngoài ra, em luôn phân bổ thời gian đồng đều cho tất cả môn học thay vì chỉ tập trung 2-3 môn chính. Trong học tập, em không gặp nhiều khó khăn nhờ sự bình tĩnh và lập kế hoạch khoa học từ sớm. Khối lượng kiến thức lớn nhưng em luôn phân tích kỹ, chia nhỏ mục tiêu, học từng bước. Với em, học tập là niềm vui, là đam mê nên không thấy nặng nề”, Nhân tâm sự.

Chân dung thủ khoa đầu vào Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: NVCC

Khi biết mình đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐGNL của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Nhân vỡ òa trong niềm vui. “Em thật sự bất ngờ và hạnh phúc. Thành tích này không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực của bản thân, mà còn là lời tri ân gửi đến gia đình và thầy-cô giáo đã luôn dạy dỗ và đồng hành cùng em trong hành trình chinh phục tri thức”, Nhân bộc bạch.

Thời gian rảnh, Nhân thường ở nhà nghe nhạc, đọc sách, xem phim hoặc đi cà phê với bạn bè thân thiết. Ngoài học tập, em còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và hoạt động ngoại khóa.

Nguyễn Hiếu Nhân có sở thích đọc sách vào thời gian rảnh. Ảnh: NVCC

Nam sinh Gia Lai cũng có nhiều sở thích như bơi lội, tập thể dục và sáng tác nhạc bằng tiếng Anh. Từ năm lớp 7 đến nay, Nhân đã tự viết hơn 40 ca khúc bằng tiếng Anh. Với Nhân, âm nhạc là phương tiện để em bộc lộ cảm xúc và những suy nghĩ khó giãi bày.

Tháng 6-2022, khi vừa học xong lớp 11, Hiếu Nhân từng gây “bão mạng” với thành tích đạt IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên chỉ nhờ tự học ở nhà. Tại lần thi này, Nhân ghi dấu ấn với kỹ năng nghe đạt điểm tuyệt đối 9.0.

Hiếu Nhân có niềm đam mê mãnh liệt với môn tiếng Anh. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh, Nhân kể: Những năm Tiểu học, em từng bị mất gốc tiếng Anh. Sau đó, em may mắn gặp được các thầy-cô giáo giỏi, truyền cho em nhiều động lực. Bước ngoặt lớn nhất là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khi không thể đến trường, Nhân đã dành nhiều thời gian để xem vlog của các anh chị tự học thành công và nói tiếng Anh thành thạo. Từ đó, nam sinh Gia Lai dần yêu thích và quyết tâm chinh phục ngôn ngữ này.

Có giai đoạn Nhân học hơn 100 từ vựng/ngày. Suốt 3 năm, Nhân duy trì việc học 20 từ mới/ngày và ôn lại hơn 1.000 từ đã học trước đó. Thời phổ thông, dù bận học 2 buổi/ngày, song Nhân vẫn duy trì thói quen dậy từ 3-4 giờ sáng để học tiếng Anh. Bên cạnh đó, Nhân luyện gần 200 đề IELTS, học hơn 7.000 từ vựng. Với những đề khó, Nhân làm đi làm lại 2-3 lần cho nhuần nhuyễn. Phương pháp học của nam sinh Gia Lai rất đa dạng: đọc báo, đọc sách, nghe nhạc, xem video tiếng Anh, nghe chép chính tả, viết nhật ký bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, Nhân còn lập kênh TikTok để chia sẻ phương pháp tự học tiếng Anh và IELTS. Sau hơn 2 năm hoạt động, kênh đã thu hút 6.206 người theo dõi và gần 113.500 lượt thích.

Kênh TikTok cá nhân của Hiếu Nhân thu hút đông đảo lượng người theo dõi. Ảnh màn hình

Nhân tiết lộ người truyền cảm hứng để em học tiếng Anh là Taylor Swift (nữ nghệ sĩ nước Mỹ). “Sự chăm chỉ, cầu tiến và không bao giờ bỏ cuộc của chị ấy trong hành trình âm nhạc đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho em”, Nhân bày tỏ.

Theo Nhân, việc học ngoại ngữ, đặc biệt là các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật… sẽ mở ra nhiều cơ hội cho giới trẻ Gia Lai như tiếp cận tri thức toàn cầu, giao lưu quốc tế, mở rộng tầm nhìn và nắm bắt cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập.

Chia sẻ về cậu học trò cưng của mình, thầy Nguyễn Văn Hùng (Giáo viên môn Toán, Trường THPT số 1 Phù Mỹ) cho biết: “Trong suốt 3 năm học tại Trường THPT số 1 Phù Mỹ, em Nhân luôn có tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ và có ý thức tự học cao. Ở mỗi bài giảng, Nhân không chỉ tiếp thu nhanh mà còn chủ động tìm tòi, đặt câu hỏi, mở rộng vấn đề ra ngoài sách giáo khoa. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là em có tư duy logic sắc bén, khả năng diễn đạt mạch lạc và luôn giữ thái độ cầu thị trong học tập”.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nhân cho hay: Trước mắt, em tập thích nghi với môi trường đại học, làm quen bạn bè, thầy-cô giáo. Xa hơn, em dự định học song ngành, nghiên cứu chuyên sâu, thậm chí đi du học trao đổi nếu có điều kiện. “Em muốn trải nghiệm nhiều điều mới mẻ để tích lũy kiến thức, mở rộng vốn sống. Nếu có cơ hội, chắc chắn em sẽ nắm bắt”, Nhân khẳng định.