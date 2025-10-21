Giới trẻ phố núi và xu hướng sống chậm kiểu “Chill Guys”

(GLO)- Thay vì chạy theo thành tích hay chịu những áp lực từ học tập, công việc và kỳ vọng xã hội, nhiều bạn trẻ phố núi Gia Lai tìm đến “Chill Guys” – nhóm người có lối sống chậm, tích cực và thư giãn, giúp cân bằng cuộc sống theo cách riêng.

“Chill Guys” là cách gọi thân mật để chỉ những bạn trẻ biết tìm cho mình khoảng lặng sống chậm giữa những áp lực, hối hả. Thay vì lúc nào cũng bận rộn với công việc hay học tập, họ dành thời gian cho những hoạt động giúp tinh thần cân bằng, như leo núi, đạp xe, hay đơn giản là ngồi ngắm phố núi và hít thở không khí trong lành. Quan trọng hơn, họ tạo ra những khoảnh khắc riêng để chăm sóc bản thân, hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống một cách tự do, thoải mái.

Bạn trẻ Huỳnh Trần Thảo Vy (phường Pleiku), hiện làm Content Marketing tại Gia Lai, đã tìm thấy niềm vui và sự bình yên trên những ngọn núi phía Tây tỉnh. Bắt đầu leo núi từ tháng 3-2024, Vy thường cùng nhóm bạn khám phá các cung đường mới, trong đó, thường xuyên chinh phục đỉnh Chư Nâm và núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ). Ban đầu, gia đình cũng khá ngạc nhiên, lo lắng vì nghĩ leo núi cực, nắng gió và nguy hiểm, nhưng khi thấy Vy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng thì ai cũng ủng hộ.

Bạn trẻ Huỳnh Trần Thảo Vy (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng nhóm bạn tận hưởng phút giây thư giãn trên đỉnh Chư Nâm. Ảnh: NVCC

Vy chia sẻ: “Leo núi giúp tôi thấy bình yên và được là chính mình, đồng thời là cách thư giãn, xua tan stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Khi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố, tôi cảm thấy mình vừa nhỏ bé trước thiên nhiên, vừa như được tiếp thêm năng lượng mới. Với tôi, chill là sống chậm, hít thở không khí trong lành và cảm nhận mình đang sống thật sự.

Mỗi chuyến đi là một bài học về sức bền, tinh thần và giới hạn bản thân. Tôi thường leo núi khoảng 1–2 tháng một lần, và mục tiêu trong tương lai là chinh phục những ngọn núi cao hơn. Điều quan trọng không phải leo nhanh mà là đi xa, đi cùng đam mê của chính mình”.

Từ trải nghiệm bình yên và sống chậm trên những đỉnh núi của Vy, phố núi Gia Lai còn là nơi nhiều bạn trẻ tìm thấy “khoảng lặng” theo cách riêng của mình. Với bạn trẻ Lê Thành Đạt (phường Thống Nhất), nhân viên kinh doanh tại Gia Lai thì niềm vui và sự tự do được thể hiện qua những chuyến đi bằng xe phân khối lớn quanh thành phố. Với Đạt, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là “bạn đồng hành” trên mỗi hành trình khám phá, giúp tận hưởng cảm giác tự do, thoải mái giữa bộn bề cuộc sống.

Bạn trẻ Lê Thành Đạt (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) tận hưởng khoảnh khắc yên bình theo lối sống Chill Guys. Ảnh: NVCC

Được biết, Thành Đạt đã chinh phục gần 80% các cung đường phía Tây tỉnh Gia Lai, từ cánh đồng lúa Ngô Sơn, con đường hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè, đến những đồi thông xanh ngắt và rừng cao su đặc trưng của đại ngàn. Mỗi chuyến đi mang đến trải nghiệm riêng, giúp Đạt tạm quên những áp lực công việc và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc cùng thiên nhiên.

“Với tôi, thư giãn là làm những điều khiến mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và tự do. Dù có những ngày công việc căng thẳng, deadline dồn dập, nhưng khi được chạy xe trên những cung đường đẹp quanh thành phố đã giúp tôi xua tan mọi áp lực và phục hồi tinh thần. Nhờ vậy, công việc của tôi vẫn hiệu quả và mỗi chuyến đi là hành trình khám phá phố núi, tận hưởng từng khung cảnh thiên nhiên và lưu giữ những câu chuyện riêng của mỗi nơi”-Đạt bày tỏ.

Bạn trẻ Lê Thành Đạt say đắm với cảnh đẹp phố núi. Ảnh: NVCC

Tương tự, bạn trẻ Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh viên năm thứ 5, ngành Dược học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP. Hồ Chí Minh, trú tại phường Pleiku) lại chọn lối sống nhẹ nhàng hơn, gần gũi thiên nhiên qua thói quen đạp xe hằng ngày để cân bằng áp lực cuộc sống. Từ năm 2023, Thảo đã hình thành thói quen đạp xe vào buổi chiều, trung bình 4 buổi mỗi tuần, trên những cung đường như bờ kè suối Hội Phú hay Quảng trường Đại Đoàn Kết (tỉnh Gia Lai). Ngoài đạp xe, Thảo còn kết hợp chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và Thảo cho biết thói quen này được duy trì ngay cả khi đã rời Pleiku để vào TP. Hồ Chí Minh học tập.

Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo hào hứng nói: “Mỗi lần đạp xe hay chạy bộ, tôi cảm thấy sức khỏe cải thiện, tinh thần thư thái hơn. Khi bài tập, thi cử hay công việc dồn dập khiến tôi mệt mỏi, lối sống chill guys giúp tôi giải tỏa căng thẳng và hồi phục năng lượng. Trên những cung đường quanh phố núi, tôi vừa quan sát nhịp sống xung quanh, vừa thư giãn để sẵn sàng cho tuần mới”.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Phương Thảo (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tận hưởng khoảnh khắc thư giãn và rèn luyện sức khỏe giữa phố núi. Ảnh: Ngọc Duy

“Chill Guys” không chỉ là một trào lưu, mà đang trở thành cách sống được nhiều bạn trẻ phố núi Gia Lai lựa chọn. Bằng những trải nghiệm đơn giản nhưng ý nghĩa, họ tìm thấy niềm vui, sự tự do và cân bằng trong cuộc sống hiện đại, chứng minh rằng sống chậm đôi khi chính là cách để sống trọn vẹn.

Trao đổi với P.V, bà Phạm Quỳnh Lam-Thạc sĩ Giáo dục, chuyên gia Tâm lý tại Trung tâm phát triển kỹ năng Awake Gia Lai-nhận định: “Sống chill là sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc, tận hưởng những gì mình làm, dù là học, làm việc hay sinh hoạt. Nhiều bạn trẻ tại Gia Lai đã biết tạo khoảng lặng riêng, như leo núi, đạp xe hay tham gia các hoạt động thể chất, để cân bằng cuộc sống và chăm sóc bản thân.

Để thực sự sống chill, các bạn cần kết hợp thư giãn với phát triển bản thân, tham gia các hoạt động giao lưu cộng đồng, nhìn nhận mọi việc tích cực và hướng tới tự do về tinh thần, tài chính và cảm xúc. Tôi hy vọng các bạn trẻ biết duy trì và mở rộng thói quen này, để mỗi ngày vừa tận hưởng cuộc sống, vừa tràn đầy năng lượng, niềm vui và ý nghĩa”.