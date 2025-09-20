Gia Lai phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Thanh Hương-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng hơn 550 đại biểu là cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn các phường Pleiku, An Phú, Hội Phú, Diên Hồng và Thống Nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa dùng 1 lần, trồng mới và phục hồi rừng; đẩy mạnh tái chế, thực hiện kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới xanh-sạch-đẹp.

Chủ trương giảm rác thải nhựa đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng. Tỉnh xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống, sức khỏe nhân dân và tương lai của các thế hệ mai sau.

Để phong trào “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát động phong trào với những nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường; tập trung thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp ngay từ mỗi hộ gia đình, thôn, làng, tổ dân phố.

Cùng với đó, hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (phải) trao bảng tượng trưng tặng cây xanh cho đại diện Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Ảnh: Huy Toàn

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ nguồn nước, đất đai, cảnh quan thiên nhiên; triển khai các phong trào cụ thể như “Chủ nhật xanh”, “Ngày vì môi trường Gia Lai sạch hơn”, “Trường học xanh-sạch-đẹp”, “Cơ quan, đơn vị thân thiện với môi trường”; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành điểm sáng về phát triển xanh trong khu vực Tây Nguyên.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao bảng tượng trưng tặng cây xanh cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch để trồng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Các phường Pleiku, An Phú, Hội Phú, Diên Hồng và Thống Nhất đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Huy Toàn

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” là hoạt động thường niên của Liên hợp quốc, mang ý nghĩa toàn cầu. Với Gia Lai, đây vừa là dịp tuyên truyền, vận động, vừa là lời kêu gọi hành động cụ thể để xây dựng môi trường của tỉnh xanh-sạch-đẹp, phát triển bền vững.