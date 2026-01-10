Thành lập Liên chi hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Phân hiệu Gia Lai

Theo đó, Liên chi hội sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai có 208 sinh viên, Ban Chấp hành lâm thời gồm 9 sinh viên.

Đây là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo tiền đề để nhà trường triển khai hiệu quả các hoạt động học thuật, phong trào tình nguyện và đồng hành cùng sinh viên trong thời gian tới.

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời. Ảnh: ĐVCC

GS-TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh khẳng định việc thành lập Liên chi hội sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai không chỉ là quyết định hành chính, mà là một “thông điệp chiến lược” về sự bình đẳng trong thụ hưởng giáo dục.

“Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh xác định Phân hiệu Gia Lai là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời của hệ sinh thái giáo dục của nhà trường. Sinh viên đều có quyền lợi như nhau, nghĩa vụ như nhau và phải được thụ hưởng môi trường rèn luyện chính trị, văn hóa, xã hội chuẩn mực như nhau. Tại môi trường giáo dục của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, sinh viên Gia Lai hãy tận dụng công nghệ để kết nối tri thức và nuôi dưỡng ngọn lửa nghề" - GS-TS Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh trao học bổng cho sinh viên có thành tích tiêu biểu trong tuyển sinh năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Nhằm động viên, khích lệ sinh viên có thành tích tiêu biểu trong tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 1 suất học bổng “Đồng hành và phát triển” cùng 7 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc của khóa 51.