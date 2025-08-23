Báo Gia Lai điện tử

Cô gái "gen Z" Gia Lai xuyên Việt cùng chiếc xe tải chở hàng 34 tấn

MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với vóc dáng nhỏ nhắn, cô gái gen Z Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 2000, ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) khiến nhiều người bất ngờ khi điều khiển chiếc xe tải 34 tấn rong ruổi xuyên Việt, chở nông sản từ Gia Lai đi khắp mọi miền đất nước.

h1.jpg
Thùy Duyên lái xe tải 34 tấn chở nông sản từ Gia Lai đi khắp mọi miền đất nước. Ảnh: M.C

Hành trình đến với vô-lăng

Từ những ngày còn theo chân anh trai chở hàng thuê, Duyên đã say mê cảm giác ngồi trên cabin, đi qua những con đường dài bất tận, vượt từng khúc cua, ôm trọn mỗi con đèo. Giữa những chuyến đi ấy, cô gái trẻ nhận ra mình muốn trở thành tài xế xe tải đường dài.

Sau vài lần tập lái thử, cô say mê và quyết tâm theo nghề một cách nghiêm túc. “Nói ra thì mình cũng có cái duyên với nghề này”- Duyên cười khi kể về hành trình 4 năm gắn bó với vô-lăng.

Bạn đồng hành của Duyên là chiếc xe tải 34 tấn mang diện mạo đầy cá tính. Ảnh: M.C

Bạn đồng hành của Duyên là chiếc xe tải 34 tấn mang diện mạo đầy cá tính. Ảnh: M.C

Bạn đồng hành thân thiết của Duyên không ai khác chính là chiếc xe tải 34 tấn mang diện mạo đầy cá tính. Đầu xe nổi bật với gam màu tím chủ đạo, trên ca-pô là hình rồng uốn lượn cùng một nhân vật nữ trong truyện tranh kiếm hiệp mạnh mẽ, sắc sảo chẳng khác gì chủ của nó.

Cô gái gen Z nhanh chóng chinh phục “người bạn khổng lồ” khi thoăn thoắt leo lên nóc xe, căng bạt phủ hàng, rồi nhảy xuống gài móc, chốt gọn gàng. “80-90% thời gian trong tháng mình ở trên xe. Chỉ mùa mưa mới nghỉ, chứ thời gian còn lại là chạy hàng liên tục”- Duyên kể.

Với các chuyến đi ngắn khoảng vài ngày chở hàng từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh, Duyên thường chạy xe một mình. Còn những chuyến đi kéo dài cả chục ngày thì gia đình sẽ phân công người đi cùng cô. Thỉnh thoảng, Duyên đi với chồng, nhưng phần lớn là đồng hành cùng các anh trong nhà.

h3.jpg
Duyên gài bạt vào các móc, chốt trên thành xe, chuẩn bị lên đường. Ảnh: M.C

Mẹ Duyên vẫn nhớ như in cái ngày con gái lần đầu bộc lộ đam mê. Đó là chuyến đi Măng Đen cách đây 4 năm. Khi anh trai chở hàng phía trước, ở phía sau, Duyên đang hì hục bốc từng kiện hàng lên thùng chiếc xe tải nhỏ. “Thấy lạ, tôi hỏi con định chạy xe à. Nó bảo “vâng”. Tôi mắng: “Con lì quá vậy?”, thì nó chỉ cười rồi rủ: “Mẹ lên đây con chở đi chơi”- mẹ Duyên nhắc nhớ.

Trước khi xe lăn bánh, bà còn lắp bắp hỏi: “Con có chạy được không mà liều vậy?”. Duyên chỉ cười đáp lại: “Mẹ cứ lên nằm ngủ, con hứa chở xong sẽ trả mẹ nguyên vẹn cho ba”.

Chuyến đi thượng lộ bình an, nữ tài xế liền chớp lấy cơ hội, vay mượn tiền mua xe tải lớn để chở hàng hóa. Thỉnh thoảng tiện chuyến, Duyên còn đưa mẹ đi du lịch. Nhưng với một người mẹ, khó ai yên lòng khi con gái chọn nghề nguy hiểm.

“Những đêm đầu tiên Duyên cầm lái, tôi chẳng chợp mắt nổi. Mỗi lần gửi định vị về, nhìn thấy con sắp đổ đèo là tim tôi thắt lại, cứ thức trắng mà chờ. Chỉ đến khi xe qua khỏi con dốc hiểm, tôi mới dám gọi. Thế mà con gái lại cười, bảo rằng tôi ngủ đi, lo gì chứ, con làm được mà"- mẹ Duyên xúc động kể.

4 năm trôi qua, Duyên đã đi khắp nơi trong nước. Mẹ Duyên dặn lòng tin tưởng vào con. Bà cũng khuyên con chạy xe ít lại, ăn uống đầy đủ hơn và giữ gìn sức khỏe.

Sống hết mình với đam mê

Trên chiếc xe tải 34 tấn, Duyên rong ruổi khắp các nẻo đường mưu sinh. Xe của Duyên chở củi, bao bì và đủ loại nông sản, từ cà phê, điều đến lúa, mì, rau củ quả… Ai thuê đâu Duyên chạy đó, từ Nam ra Bắc, song quen thuộc nhất vẫn là những chuyến hàng từ Gia Lai và các tỉnh lân cận đi TP. Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

“1 tháng chắc mình ngủ trên xe tới 25 ngày. Có chuyến ra Bắc kéo dài 10 ngày, nghĩa là 10 đêm làm bạn với cabin"- Duyên kể.

Khi di chuyển trên đường, Duyên sẽ dừng chân và vệ sinh cá nhân ở những địa điểm bốc trả hàng, hoặc tắm nhờ ở các cây xăng trên đường. Nếu không có địa điểm thuận tiện thì cô thuê phòng nghỉ khoảng 1-2 tiếng để tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục hành trình.

Duyên chia sẻ thêm: “Mình thường ăn uống ở các quán cơm trên đường hoặc tự nấu mì gói ăn trên xe. Xe to, cabin rộng, có điều hòa, tủ lạnh và giường nên không phải lo lắng chuyện sinh hoạt. Mình ngủ luôn trên xe và thường chọn những nơi đông người hoặc tại các cây xăng lớn để đảm bảo an toàn. Xe cũng có lắp camera và thiết bị chống trộm giúp mình yên tâm hơn trong suốt hành trình xa nhà".

Công việc lái xe tải hạng nặng giúp Duyên có thêm nhiều bạn mới. Hơn hết, mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau trên đường khi gặp sự cố, giải đáp thắc mắc liên quan đến xe cộ, tình hình giao thông.

Duyên kể: Xe thường xuyên phải vào tận rẫy bốc hàng nên chuyện chạm gốc cây, cán đá, nổ lốp xảy ra như cơm bữa. Nếu gần tiệm lốp, cô nhờ sửa, còn không thì tự thay lốp dự phòng để tiếp tục hành trình. Giữa nắng gió và bụi đường, những nhọc nhằn ấy trở thành một phần công việc, là cái giá Duyên chấp nhận để gắn bó với nghề tài xế đường dài.

tai-xuong.jpg
Duyên mở nắp ca-pô xe để kiểm tra. Ảnh: NVCC

Duyên luôn chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc xe kỹ lưỡng.

Câu chuyện truyền cảm hứng

Với cô gái Gen Z này, việc rong ruổi chở hàng không chỉ đơn thuần để mưu sinh, mà còn là hành trình của một người trẻ dám chinh phục đam mê. Chưa kể, qua mỗi chuyến xe, cô được thỏa thích tận hưởng cảnh sắc của từng vùng đất, để cảm nhận quê hương, đất nước mình đẹp biết bao.

h4.jpg
Mỗi chuyến chở hàng, Duyên đều tranh thủ tận hưởng những cảnh đẹp trên đường. Ảnh: NVCC

Giữa những cung đường dài, hình ảnh cô gái Gia Lai nhỏ bé nhưng vững vàng sau vô-lăng là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và đam mê. Dù còn nhiều thử thách, Duyên bảo rằng, mình vẫn sẽ tiếp tục hành trình đưa những chuyến hàng đi khắp mọi miền và mang theo câu chuyện truyền cảm hứng cho những người trẻ “dám nghĩ dám làm”.

“Duyên mong các bạn trẻ, nhất là nữ giới, luôn mạnh mẽ và dám sống với đam mê của mình. Như Duyên, thích những con đường dài, cảnh quan đẹp và những chuyến chở hàng đến muôn nơi. Bạn nữ nào cùng sở thích, cứ liên hệ, Duyên sẵn sàng dẫn đi để trải nghiệm. Tuổi trẻ mà, hãy để đam mê dẫn lối”- cô nàng khẳng khái nói.

