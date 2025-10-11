Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc với chủ đề “Em vẽ sắc màu quê hương” diễn ra từ ngày 20-6 đến ngày 21-9-2025. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 10.235 tác phẩm của thiếu nhi đến từ 32 tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả, 80 tác giả có tác phẩm xuất sắc được Hội đồng Đội Trung ương xét chọn và tặng bằng khen tại Lễ trao giải vừa được tổ chức ngày 4-10 ở tỉnh Thái Nguyên.

Học sinh Gia Lai tạo ấn tượng

Theo thông báo của Ban tổ chức, tỉnh Gia Lai có 5 học sinh lọt vào top 80 của cuộc thi, bao gồm 2 học sinh ở khối Tiểu học: Nguyễn Đoàn Như Thảo (lớp 5A1, Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam), Hồ Võ Thiện Trí (lớp 5A1, Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar); 3 học sinh ở khối THCS: Phạm Dương Thủy Tiên (lớp 9.7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất), Nguyễn Lê Thảo My (lớp 9A1, Trường THCS Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam), Nguyễn Hoàng Lâm (lớp 7A1, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Uar).

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Cô Nguyễn Thị Bích Sương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân-cho biết: “Nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa-lịch sử địa phương. Khi có kế hoạch cuộc thi của Hội đồng Đội Trung ương, nhà trường phát động toàn Liên đội tham gia và chọn 6 bức tranh đẹp nhất gửi dự thi, trong đó có tác phẩm của em Nguyễn Đoàn Như Thảo lọt vào top 80. Qua cuộc thi, các em vừa thể hiện tài năng, vừa nuôi dưỡng tình yêu quê hương”.

Thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh đã thể hiện tình cảm, góc nhìn và hiểu biết của mình qua những tác phẩm hội họa sinh động, giàu cảm xúc, tập trung khắc họa vẻ đẹp của quê hương, từ cảnh sắc thiên nhiên, con người, văn hóa, truyền thống đến những nét sinh hoạt thường ngày gắn bó với tuổi thơ.

Theo cô Lê Thị Tưởng-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nay Der, nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi do Hội đồng Đội các cấp tổ chức để phát huy năng khiếu.

“Qua những nét vẽ tuổi thơ, tác phẩm của các em gửi gắm thông điệp ý nghĩa, giúp hình ảnh quê hương hiện lên sống động, đa sắc màu hơn bao giờ hết”-cô Tưởng nhìn nhận.

Cùng vẽ lên tình yêu quê hương

Đến với cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương”, các em bày tỏ niềm tự hào dân tộc thông qua việc giới thiệu hình ảnh các anh hùng dân tộc, nhân vật lịch sử-những tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm, tinh thần vượt khó, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của đất nước. Bên cạnh đó, các em còn thể hiện ước mơ về một quê hương ngày càng tươi đẹp.

Tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi, cô học trò nhỏ Nguyễn Đoàn Như Thảo lại tìm đến phòng Mỹ thuật của Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân để thỏa niềm đam mê với sắc màu. Ở đó, em say sưa phác thảo những hình ảnh thân quen của vùng quê mình đang sống.

Em Nguyễn Đoàn Như Thảo tập vẽ tại Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam). Ảnh: P.L

Trong bức tranh dự cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương”, Thảo chọn khắc họa Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), nơi gắn liền với tên tuổi vị anh hùng áo vải; hình ảnh các bạn nhỏ háo hức tham quan, cổ vũ phần biểu diễn võ cổ truyền…

“Em đã từng đến tham quan Bảo tàng Quang Trung, được xem biểu diễn võ cổ truyền và nghe kể về lịch sử hào hùng của quê hương. Em rất tự hào về truyền thống văn hóa-lịch sử của vùng đất Võ nên đưa vào tranh vẽ để tham gia cuộc thi”-Thảo chia sẻ.

Cũng đam mê hội họa từ nhỏ, em Hồ Võ Thiện Trí mang đến cuộc thi bức tranh vẽ về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Jrai ở xã Uar. Tranh vẽ về những ngôi nhà sàn bằng gỗ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, người dân cõng củi về nhà cùng vườn hoa hướng dương rực rỡ, tất cả tạo nên khung cảnh bình yên, thân thuộc.

Em Trí cho hay: “Qua bức tranh này, em muốn giới thiệu phong cảnh, nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai đến với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước”.

Em Phạm Dương Thủy Tiên (Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất) nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương vì có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương”. Ảnh: NVCC

Bày tỏ niềm vui khi được đi tham dự lễ trao giải và nhận bằng khen, Phạm Dương Thủy Tiên chia sẻ về tác phẩm của em được Trường THCS Nguyễn Văn Cừ gửi dự thi, vẽ về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, rợp sắc đỏ của quốc kỳ cùng những nụ cười hạnh phúc của người dân. Nhiều thông điệp ý nghĩa được em thể hiện trong bức tranh như: Tôi yêu Tổ quốc, Hòa bình đẹp lắm, Tự hào dân tộc...

“Em rất vui khi tranh vẽ của mình đạt giải tại cuộc thi. Trước đó, tháng 4-2025, em từng đoạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam-Cuba thắm tình hữu nghị” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Đây là động lực để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh của mình”-Thủy Tiên bộc bạch.