Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh Gia Lai đạt giải tại các cuộc thi, sân chơi này.

em-nguyen-le-thao-my-lop-9a1-truong-thcs-hoai-tan-phuong-hoai-nhon-nam.jpg
Em Nguyễn Lê Thảo My (lớp 9A1, Trường THCS Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam) đạt giải cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”. Ảnh: NVCC

Đối với chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, em Hồ Nguyễn Cát Tiên (lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn) đạt giải khuyến khích nội dung về những hoạt động, rèn luyện, vui khỏe mỗi ngày.

Ở sân chơi đồng diễn sân trường (thuộc chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm), Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam (phường Hoài Nhơn) đạt giải ba tập thể. Bên cạnh đó, các trường: Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Quy Nhơn), Tiểu học Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), Tiểu học Cù Chính Lan (phường Diên Hồng), Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Pa) đạt giải phong cách.

Tại cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương”, ở khối Tiểu học, tỉnh Gia Lai có các thiếu nhi đạt giải gồm: Nguyễn Đoàn Như Thảo (lớp 5A1, Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam); Hồ Võ Thiện Trí (lớp 5A1, Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ở khối THCS, có 3 thí sinh đạt giải gồm: Phạm Dương Thủy Tiên (lớp 8.8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất), Nguyễn Lê Thảo My (lớp 9A1, Trường THCS Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam), Nguyễn Hoàng Lâm (lớp 7A1, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Uar).

Trong chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”, tỉnh Gia Lai có 2 cá nhân đạt giải gồm: chị Mai Thị Yến-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc); anh Lê Công Kiên-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS Lê Lợi (phường Quy Nhơn).

Liên đội Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc) đạt giải cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.

