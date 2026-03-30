Bế mạc kỳ họp thứ I HĐND tỉnh khóa XIII

(GLO)- Sau một buổi làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ I HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và bầu 35 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, 442 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân 14 khu vực.

Đồng thời, nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2026.

Quá trình bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và đúng hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm dân chủ, khách quan. Kết quả bầu thể hiện sự tập trung, thống nhất của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các vị trí chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất làm Hội thẩm nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Với thời cơ và thách thức đan xen, 5 năm tới, HĐND tỉnh không chỉ phải làm tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương mà còn phải đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách đi vào cuộc sống; nâng cao chất lượng theo dõi, giám sát việc thực thi chính sách; đảm bảo mỗi quyết định đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Chính vì vậy, các đại biểu cần bám sát thực tiễn sôi động của công cuộc đổi mới, gần gũi với cử tri và nhân dân hơn, sâu sát cơ sở hơn, kịp thời đưa những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân vào nghị trường để thảo luận và giải quyết.

Quang cảnh kỳ họp thứ I HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh theo quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ quy chế, đồng thời mạnh dạn đóng góp chính kiến trên tinh thần xây dựng. Có như vậy, HĐND tỉnh mới thực sự trở thành tập thể trí tuệ, đoàn kết, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo động lực để các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kịp thời chuyển các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết một cách thấu đáo. Tăng cường nắm bắt, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài, đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng đề nghị, sau kỳ họp này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh, đặc biệt là kỳ họp thường lệ giữa năm dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7-2026.

Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thiết thực cho 6 tháng cuối năm 2026; tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, ban hành các nghị quyết về đầu tư công, các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các nghị quyết hỗ trợ giáo dục, y tế, các chính sách hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công, đối tượng yếu thế và các chính sách khác để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành.

“Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Qua đó, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.