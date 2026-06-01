Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Tháng hành động vì trẻ em: Giữ bình yên cho tuổi thơ từ trong mỗi mái nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tháng hành động vì trẻ em là dịp để nhắc nhớ trách nhiệm bảo vệ thế hệ tương lai. Thế nhưng, những vụ bạo hành xảy ra ngay trong gia đình thời gian gần đây cho thấy, muốn trẻ em hạnh phúc, mỗi mái ấm phải thực sự là nơi an toàn và yêu thương.

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, cảm xúc và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trước khi đến với trường học, mỗi đứa trẻ đều được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân. Những năm tháng đầu tiên lớn lên trong môi trường ấy sẽ quyết định đến cảm xúc, niềm tin và cách mà trẻ nhìn nhận thế giới xung quanh. Vì thế, không chỉ đầu tư về mặt vật chất, mỗi đứa trẻ đều rất cần được nuôi dưỡng tâm hồn, được đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu ngay từ trong mỗi mái nhà.

3-khong-chi-thu-hut-cac-em-thieu-nhu-su-kien-ngo-ngoay-paperfest-con-thu-hut-dong-dao-phu-huynh-cung-tham-gia.jpg
Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ bắt đầu từ ngay trong mỗi mái ấm gia đình. Ảnh: Phương Vi

Thế nhưng, thời gian gần đây, một số vụ bạo lực xảy ra với trẻ em lại có thủ phạm chính là những người gần gũi với các em nhất. Các vụ việc gây tổn thương không chỉ về mặt thể xác mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của trẻ. Tại TP. Hồ Chí Minh, một bé gái 2 tuổi bị chính mẹ ruột cùng tình nhân bạo hành dã man. Khi lực lượng chức năng có mặt, trẻ đã trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm và lơ mơ. Cháu bé được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Đau lòng hơn, tại Hà Nội, bé gái 4 tuổi tử vong tại phòng trọ ở phường Phú Diễn sau khi bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành. Những vụ việc trên đều khiến dư luận phẫn nộ bởi sự vô tâm đến tàn ác của người làm cha làm mẹ. Nhân danh sự dạy dỗ, họ mặc sức xả cơn giận dữ bằng những trận đòn roi, tác động mạnh lên thân thể yếu ớt của những đứa trẻ còn đang bập bẹ tập nói hay vẫn đang học làm quen với thế giới rộng lớn. Để rồi, những mầm non tương lai bị vùi dập, tổn thương thể xác lẫn tinh thần không gì có thể bù đắp nổi.

Trên thực tế, quan niệm “thương cho roi cho vọt” vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người làm cha, làm mẹ dưới nhiều hình thức. Không ít người vẫn xem việc đánh đập, chửi mắng là một biện pháp giáo dục con trẻ. Thế nhưng, có những tổn thương không hề để lại trên vết bầm tím mà hằn sâu trong tâm hồn trẻ thơ, đeo đẳng chúng đến khi trưởng thành.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), trong tháng 4-2026, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực trẻ cần can thiệp, trong đó gần 75% vụ việc do chính người thân của các em gây ra. Theo thống kê, số trường hợp trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần được Tổng đài 111 hỗ trợ, can thiệp tăng 21,95%, với 36 trường hợp so với tháng 3-2026, trong đó trẻ bị bạo lực trong gia đình bởi chính người thân như: bố mẹ, chú, bác, ông bà, người chăm sóc khác chiếm gần 3/4 trong số trường hợp trẻ em bị bạo lực.

Có một số trẻ em gọi đến Tổng đài trao đổi đang gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng bố mẹ không tin trẻ bị bệnh, không cho đi khám. Nhân viên tư vấn đã tư vấn, hỗ trợ trẻ và trong nhiều trường hợp đã kết nối với bố mẹ trẻ để giúp các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung, có được sự kết nối với nhau, đồng thời Tổng đài cũng hỗ trợ bố mẹ/người chăm sóc tìm các dịch vụ đánh giá, hỗ trợ tâm lý trực tiếp cho trẻ.

Những con số nói trên gióng lên hồi chuông cảnh báo gia tăng tình trạng bạo lực đối với trẻ ngay từ trong mỗi mái ấm. Dẫu việc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội nhưng gia đình chính là “mắt xích” quan trọng nhất trong hành trình đó. Cùng với các hoạt động truyền thông, thăm hỏi hay tặng quà, Tháng hành động vì trẻ em sẽ thành công hơn khi chung tay tạo ra những thay đổi bền vững từ chính môi trường sống của trẻ.

bao-ve-tre-em.jpg
Xây dựng một môi trường sống an toàn là biện pháp giúp bảo vệ tuổi thơ khỏi những tổn thương khó có thể bù đắp. Ảnh minh họa: Phương Vi

Muốn vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ là một khâu quan trọng, giúp phụ huynh hiểu về tâm lý lứa tuổi, phương pháp giáo dục tích cực và cách ứng xử phù hợp với con trẻ.

Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần của cha mẹ cũng cần được chú trọng. Những áp lực từ cuộc sống, công việc, kinh tế hay các mối quan hệ gia đình nếu không được giải tỏa có thể dẫn đến những hành vi nóng nảy, mất kiểm soát, vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho trẻ.

Bởi vậy, xây dựng gia đình không bạo lực không chỉ là bảo vệ trẻ em mà còn là xây dựng một môi trường sống lành mạnh cho tất cả các thành viên. Trước khi dạy con kiểm soát hành vi, mỗi bậc cha mẹ cần học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Bảo vệ trẻ em cũng không thể chỉ là trách nhiệm riêng của gia đình. Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và cả cộng đồng cần trở thành những “tai mắt” tin cậy để phát hiện sớm các dấu hiệu trẻ bị bạo hành, xâm hại hoặc bỏ mặc. Mỗi vết bầm bất thường, mỗi biểu hiện sợ hãi, thu mình hay những tiếng khóc sau cánh cửa gia đình đều không nên bị xem là chuyện riêng của một nhà.

Sự quan tâm, lên tiếng và can thiệp kịp thời của cộng đồng có thể giúp ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc, bảo vệ tuổi thơ khỏi những tổn thương không dễ gì bù đắp.

Tháng hành động vì trẻ em là lời nhắc nhở về trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai. Nhưng hơn hết, mọi chính sách, chương trình hay thông điệp bảo vệ trẻ em sẽ chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi gia đình trở thành điểm tựa bình yên cho con trẻ; khi trong mỗi mái nhà, trẻ em được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng và được lớn lên trong sự chở che của những người thân yêu nhất.

Hạnh phúc của trẻ em không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những điều giản dị trong mỗi gia đình. Và bảo vệ trẻ em, trước hết, là giữ cho mái ấm luôn là nơi an toàn nhất để các em tin tưởng, yêu thương và trở về.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Thời sự - Bình luận

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Thời sự - Bình luận

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Thời sự - Bình luận

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Thời sự - Bình luận

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null