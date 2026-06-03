Cơ hội bứt phá cho Gia Lai và Tây Nguyên

(GLO)- Bộ Xây dựng cùng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng vừa thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo hình thức đối tác công - tư.

Sự kiện này được dư luận rất quan tâm, bởi nếu được thực hiện, dự án sẽ trở thành "cú hích" chiến lược, mở ra cơ hội bứt phá cho toàn vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Mô phỏng hướng tuyến cao tốc, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa. Ảnh: Internet

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 257 km, đi qua 3 địa phương: Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Trong đó, đoạn qua Gia Lai dài gần 57 km. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, với điểm đầu kết nối QL 19 tại Gia Lai và điểm cuối nối vào cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Tổng vốn đầu tư cho dự án là gần 77.000 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là dự án này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển vùng Tây Nguyên đã được xác định trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong bối cảnh Tây Nguyên vẫn đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, việc hình thành một trục cao tốc hiện đại sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt đối với phát triển kinh tế vùng.

Lâu nay, từ Gia Lai qua Đắk Lắk rồi sang Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng) chủ yếu phụ thuộc vào QL 14. Tuyến đường này vừa gánh áp lực vận tải lớn, vừa tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Khi tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa được hình thành, không gian phát triển của cả khu vực sẽ được mở rộng đáng kể nhờ khả năng kết nối liên hoàn với các dự án hạ tầng chiến lược khác như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hay Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Riêng với Gia Lai, đây có thể xem là cơ hội vàng để tái định vị vai trò trung tâm liên kết vùng. Từ lâu, Gia Lai có lợi thế lớn về đất đai, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái nhưng chi phí logistics cao vẫn là rào cản khiến sức cạnh tranh chưa tương xứng tiềm năng.

Khi cao tốc hình thành, hàng hóa và nông sản của Gia Lai sẽ có thêm hành lang vận chuyển nhanh và thuận lợi ra các cảng biển miền Trung, đồng thời kết nối sang Lào và Campuchia thông qua các cửa khẩu quốc tế như Lệ Thanh hay Bờ Y.

Cùng với việc rút ngắn thời gian di chuyển, tuyến cao tốc mới này sẽ tạo sức hút mới đối với dòng vốn đầu tư. Theo các chuyên gia kinh tế, một khi bài toán kết nối được giải quyết, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng sẽ có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực. Bên cạnh yếu tố kinh tế, tuyến cao tốc còn mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Dĩ nhiên, để dự án trở thành hiện thực vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng có thể nói, cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa không chỉ là việc mở thêm một tuyến đường mới mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho Tây Nguyên. Khi những điểm nghẽn hạ tầng được tháo gỡ, cơ hội bứt phá của Gia Lai và toàn vùng sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.