Lắng nghe dân qua ứng dụng số

(GLO)- Trong tiến trình chuyển đổi số, việc chính quyền mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân qua nền tảng công nghệ không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Những ứng dụng trên điện thoại thông minh, với thao tác đơn giản và khả năng kết nối nhanh, đang từng bước thay đổi cách chính quyền lắng nghe dân từ thụ động sang chủ động, từ gián tiếp sang trực diện, kịp thời.

Ảnh: Internet

Việc Chính quyền số tỉnh Gia Lai vừa triển khai ứng dụng iGiaLai để tiếp nhận phản ánh hiện trường là một bước đi đáng ghi nhận.

Chỉ với vài thao tác, người dân có thể gửi thông tin về các vấn đề bức xúc trong trật tự đô thị hay môi trường...

Những phản ánh này được tập trung, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng, thay vì rải rác, khó kiểm soát như trước.

Điều đáng nói, đây không chỉ là một công cụ kỹ thuật, mà là cách chính quyền thể hiện tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và phản hồi những vấn đề từ thực tiễn.

Khi người dân thấy tiếng nói của mình được tiếp nhận và xử lý, niềm tin đối với chính quyền cũng được củng cố. Sự hài lòng của người dân - thước đo quan trọng của hiệu quả quản trị - vì thế có cơ sở để được nâng lên một cách thực chất.

Trước đó, trước thực trạng tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa vào sử dụng ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”. Đây là kênh thông tin 2 chiều, vừa giúp người dân tiếp nhận cảnh báo kịp thời, vừa tạo điều kiện để phản ánh các dấu hiệu nghi vấn.

Việc xây dựng ứng dụng trên nền tảng phổ biến như Zalo giúp tăng khả năng tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người không am hiểu công nghệ.

Dữ liệu phản ánh được tập trung, xử lý khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo gây ra, đồng thời góp phần hình thành ý thức cảnh giác trong cộng đồng.

Có thể nói, những ứng dụng như iGiaLai hay “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai” là những mảnh ghép quan trọng trong xây dựng chính quyền số. Một chính quyền số đúng nghĩa không chỉ dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà cốt lõi là khả năng kết nối, tương tác và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Mục tiêu đưa Gia Lai trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu vào năm 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện hạ tầng công nghệ, mà còn là câu chuyện về tư duy quản trị.

Khi mỗi phản ánh của người dân được xem là nguồn dữ liệu quý, khi mỗi ý kiến đều có nơi tiếp nhận và được phản hồi, khoảng cách giữa chính quyền và người dân sẽ dần được rút ngắn.

Quan trọng hơn, biết lắng nghe và sử dụng hiệu quả nguồn thông tin từ người dân, chính quyền sẽ vừa xử lý tốt vấn đề phát sinh, vừa chủ động điều chỉnh chính sách kịp thời.

Công nghệ, suy cho cùng, chỉ là phương tiện. Điều quyết định vẫn là cách chính quyền sử dụng phương tiện ấy để phục vụ người dân. Khi việc lắng nghe dân được thực hiện thường xuyên, minh bạch và có trách nhiệm qua các nền tảng số, đó chính là biểu hiện rõ nét của một chính quyền gần dân, của dân và cũng là một chính quyền số đúng nghĩa trong thời đại chuyển đổi số.