Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Có thể nói, yêu cầu này đã được khẳng định một cách nhất quán trong lịch hoạt động dày đặc của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ngay sau khi chính thức được HĐND tỉnh bầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu nhiều đoàn cán bộ đi thăm, kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các xã Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí và Ia Ly vào ngày 5-4. Ảnh: P.D

Cùng với cả nước, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính đang được tỉnh Gia Lai thực hiện khẩn trương, liên tục với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi sáp nhập tỉnh và bỏ cấp huyện, nhiều xã, phường được mở rộng địa giới hành chính, mở rộng không gian phát triển với tiềm năng, dư địa lớn hơn, cho phép kỳ vọng về một giai đoạn phát triển vượt bậc hơn cho mỗi địa phương nói riêng và cho toàn tỉnh Gia Lai nói chung.

Thực tế cho thấy, các địa phương đều triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo nghị quyết của cấp ủy, HĐND. Kinh tế dù bị thiệt hại nặng do thiên tai trong năm ngoái nhưng đã phục hồi nhanh, tăng trưởng GDP trong quý I hầu hết đạt từ 6% trở lên, cá biệt có xã như Đề Gi tăng đến 9,7%.

Nếu như khu vực phía Đông tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghiệp, kinh tế biển, xuất khẩu, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ logistics… giúp kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8% thì khu vực phía Tây với tiềm năng lớn về đất đai, khoáng sản, thủy điện, nông nghiệp và cây công nghiệp… sẽ tiếp tục vai trò hậu cần vững chắc cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, năng lượng tái tạo. Điều này giúp kinh tế của tỉnh phát triển hài hòa, bền vững trong nỗ lực hướng đến tăng trưởng 2 con số.

Khu vực phía Tây Gia Lai có tiềm năng lớn về cây công nghiệp và cây ăn quả. Ảnh: M.T

Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tồn tại những khó khăn chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Nhất là những bất cập về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, điều kiện, trang thiết bị làm việc trong môi trường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số…

Điều đó đòi hỏi mỗi địa phương phải thực sự “đổi mới tư duy làm việc, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng” như yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi làm việc này.

Theo đó, lãnh đạo các địa phương phải nâng cao năng lực nắm bắt và xử lý công việc; đội ngũ cán bộ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với địa bàn; chủ động đồng hành, hỗ trợ, định hướng người dân và doanh nghiệp phát triển; kịp thời đề xuất, xử lý các vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền cơ sở không chờ đợi mà chủ động triển khai những phần việc trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình; chuyển mạnh từ tư duy “chính quyền hành chính” sang “chính quyền kiến tạo”; gần dân, sát doanh nghiệp để xây dựng niềm tin và tạo sự đồng thuận. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là các mô hình khởi nghiệp tại chỗ.

Phải nhận diện rõ dư địa phát triển, rà soát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn; thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư bằng sức hấp dẫn của cải cách hành chính, môi trường đầu tư minh bạch…

Trên tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả), cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm đổi mới tư duy làm việc vì mục tiêu chung của đất nước là tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số; phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.