Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

Sẵn sàng cho sự kiện lớn
Tại sự kiện lớn này, tỉnh Gia Lai tham gia 3 gian hàng với tổng diện tích gần 270 m². Trong đó, gian hàng 200 m² mang chủ đề “Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ-Thu thịnh vượng”, trưng bày sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của địa phương.
2 gian hàng còn lại rộng gần 70 m², có chủ đề “Công nghiệp Văn hóa-Mùa vàng Thứ nhất”, tập trung quảng bá du lịch Gia Lai qua phim, ấn phẩm, thông tin sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền, cồng chiêng và giới thiệu ẩm thực.
Bà Nguyễn Thị Kim Chung-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội. Chúng tôi mong muốn mang đến hình ảnh một Gia Lai năng động, thân thiện, đậm đà bản sắc. Các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị sản phẩm OCOP, phim quảng bá và ấn phẩm du lịch nhằm khắc họa tiềm năng kinh tế-văn hóa-du lịch của tỉnh”.
Trong lĩnh vực ẩm thực, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Gia Lai huy động đội ngũ đầu bếp tay nghề cao trình diễn nhiều món đặc sản, như bún chả cá, bánh cuốn Tây Sơn, chả ram tôm đất, dừa Tam Quan, nem, tré, chả chợ Huyện, rượu Bàu Đá…
Bà Hồ Thị Thu Hiền-Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Gia Lai-chia sẻ: “Ẩm thực là sợi dây kết nối văn hóa gần gũi nhất. Chúng tôi chú trọng cách chế biến và trình bày để vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa phù hợp không gian hội chợ hiện đại, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn hương vị Gia Lai”.
Đậm đà bản sắc
Điểm nhấn tại các gian trưng bày của tỉnh Gia Lai là biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và cồng chiêng Tây Nguyên, do hai đơn vị thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch là Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (phường Quy Nhơn) và Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (phường Pleiku) phối hợp thực hiện.
Võ sư Nguyễn Quốc Sỹ-HLV phụ trách đội biểu diễn của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định-chia sẻ: “Chúng tôi xem đây là dịp tôn vinh tinh thần thượng võ, giới thiệu giá trị di sản võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè khắp nơi. Các bài biểu diễn được làm mới, thể hiện qua quyền, binh khí đặc sắc của võ cổ truyền, như: Nạp mã môn cương, Song phượng kiếm, Lôi long đao, Miêu tẩy diện, Thiết phiến, Tam khúc côn…”.
Võ sinh Phạm Tuân bộc bạch: “Đây là lần thứ hai tôi trở lại Hà Nội biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Cảm giác tự hào lắm, vì được góp phần giới thiệu tinh hoa của quê hương”.
Trong khi đó, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đưa đoàn nghệ nhân Jrai đến Thủ đô với một không gian âm nhạc đậm sắc màu Tây Nguyên-nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng âm thanh đàn t’rưng, k’ni, ting ning, ngân lên cùng các làn điệu dân ca, đồng dao Jrai, Bahnar.
Các tiết mục Ru em, Em đẹp như hoa Pơ lang, Hơ ren lên rẫy, Mặt trời lên, cùng đồng dao Rước nước về làng, Hơ du, được trình diễn xen kẽ giữa độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, sẽ mang đến trải nghiệm vừa mộc mạc, vừa sâu lắng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, các nghệ nhân gửi gắm trong từng tiết mục tình yêu và niềm tự hào với di sản văn hóa, lan tỏa hình ảnh Gia Lai thân thiện, giàu bản sắc.
Nghệ nhân Puih Kinh chia sẻ: “Các tiết mục lần này được lựa chọn và tập luyện kỹ lưỡng để làm nổi bật giá trị đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên, mang đi giới thiệu với công chúng, du khách trong và ngoài nước. Mỗi chương trình đều đan xen giữa độc tấu nhạc cụ, dân ca Bahnar, Jrai và đồng dao để tôn vinh nét đẹp văn hóa Tây Nguyên, thể hiện sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên”.
Không giấu được sự háo hức, nghệ nhân Rơ Châm The-người đảm nhiệm nhiều tiết mục hát dân ca, đồng dao và độc tấu nhạc cụ-bày tỏ: “Chúng tôi luôn trân quý cơ hội được mang bản sắc của mình đi giới thiệu với bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là tiếng nói, là tâm hồn của người Tây Nguyên”.
Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị, tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng tạo dấu ấn tại Hội chợ Mùa thu 2025, góp phần để tỉnh mở rộng cơ hội giao thương, kết nối đầu tư và thu hút du khách về với cao nguyên đại ngàn, miền biển xanh cát trắng.
Hội chợ Mùa Thu 2025 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP Hà Nội), từ ngày 26-10 đến 4-11.
Hội chợ quy tụ 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Không gian được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, gồm các phân khu: “Thu thịnh vượng”-công nghiệp, thương mại, dịch vụ; “Tinh hoa văn hóa Việt và điểm hẹn giao thương”; “Tinh hoa thu Hà Nội”; “Thu đất Việt-Sắc nước hương thu” và “Thu gia đình”.