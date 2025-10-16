Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

(GLO)- Ngày 15-10, Đoàn công tác các địa phương đã có chuyến thăm và làm việc tại Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)-nơi được ví như “phên dậu tiền tiêu” bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đó là hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Từ cầu cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, con tàu KN390 bắt đầu hải trình hơn 380 hải lý, đưa đoàn công tác đại diện các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng hướng về vùng biển Đặc khu Lý Sơn.

Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn góp phần củng cố niềm tin, khích lệ tinh thần vươn khơi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của vùng biển đảo tiền tiêu.

Trang nghiêm lễ chào cờ nơi đầu sóng

Ngay khi đặt chân đến đảo, Đoàn công tác đã tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Lý Sơn trong không khí thiêng liêng, xúc động. Dưới nền trời xanh thẳm và gió biển rì rào, lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh giữa biển khơi-biểu tượng của niềm tự hào, lòng trung thành và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam.

dai-bieu-cac-doan-cong-tac-chao-co-tai-cot-co-ly-son-quang-ngai1.jpg
Đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Trung

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Lý Sơn, dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải nhằm tri ân công lao của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của người dân Lý Sơn-hậu duệ của hải đội Hoàng Sa năm xưa với khát vọng giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

dai-ta-tran-hong-que-pho-chinh-uy-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-vieng-nghia-trang-nghia-trang-liet-si-dac-khu-ly-son-quang-ngai.jpg
Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, viếng nghĩa trang Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng đoàn công tác-xúc động nói: “Mỗi lần đặt chân lên đảo Lý Sơn là một lần chúng ta được nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm. Nơi đây không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm, của tinh thần bất khuất giữ vững từng tấc biển, tấc trời Tổ quốc”.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã chào xã giao lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Lãnh đạo đặc khu cho biết, những năm gần đây, Lý Sơn đã nỗ lực phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nghề cá, gắn sản xuất với bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền vùng biển.

Ông Nguyễn Văn Huy-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Đặc khu Lý Sơn-khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ chủ quyền. Mỗi tàu ra khơi không chỉ để đánh bắt, mà còn là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông”.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Tại đây, các đại biểu đã phổ biến quy định, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy trình khai thác hợp pháp, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh-Đội trưởng Đội nghiệp vụ (Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nhấn mạnh: “Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt để gỡ "thẻ vàng" của EC, mà còn là cam kết lâu dài của Việt Nam về phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững, vì tương lai của các thế hệ mai sau”.

Cùng thời điểm, Đoàn đã khảo sát, nắm tình hình an ninh khu vực âu neo đậu tàu thuyền An Hải, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; đồng thời thăm hỏi, động viên bà con đang chuẩn bị cho mùa khai thác mới.

Ngư dân Nguyễn Văn Lai (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) đã có dân 20 năm bám biển ở vùng đặc khu Lý Sơn. Ông chia sẻ: “Gặp Cảnh sát biển là bà con chúng tôi yên tâm lắm. Được nghe hướng dẫn về IUU, được tặng cờ, ai cũng thấy mình phải đánh bắt đúng vùng, đúng luật. Có lúc tàu gặp sóng to, các anh còn chia sẻ nước ngọt, lương thực, động viên bà con cố gắng bám biển. Bà con yên tâm hơn khi biết Nhà nước luôn đồng hành, giúp đỡ để vừa làm ăn, vừa giữ biển”.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

doan-cong-tac-tang-co-to-quoc-cho-ngu-dan-dac-khu-ly-son-quang-ngai.jpg
Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Minh Trung

Kết thúc chương trình, Đoàn công tác đã tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của nhân dân trên đảo, ghi nhận tinh thần vượt khó, sáng tạo của người dân Lý Sơn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Từ mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm, đến chế biến hải sản khô, trồng tỏi đặc sản... tất cả đều cho thấy hướng đi mới trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát huy giá trị địa phương.

Đại diện Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia, coi đó là tiền đề quan trọng để Lý Sơn trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và du lịch biển đảo của Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Đại tá Trần Hồng Quế khẳng định: “Mỗi chuyến ra khơi, mỗi ngọn khói lam chiều trên đảo là một phần hồn của Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn cùng địa phương chung tay xây dựng Lý Sơn ngày càng giàu mạnh, vừa là hậu phương vững chắc, vừa là tiền tiêu vững vàng giữa biển Đông”.

Chuyến công tác tại Đặc khu Lý Sơn khép lại trong không khí đầm ấm, chân tình. Những hình ảnh thiêng liêng tại cột cờ Tổ quốc, những lời tâm huyết của ngư dân và chính quyền địa phương đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc.

Đó không chỉ là chuyến làm việc mang tính nhiệm vụ, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc từ biển khơi.

