Tưởng niệm các chiến sĩ Tàu không số tại điểm C43B

(GLO)- Trong ngày đầu tiên của hải trình, tàu KN390 đưa Đoàn công tác các địa phương đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ năm 2025 hướng về vùng biển Quảng Ngãi - nơi có bến tàu không số C43B, địa danh gắn liền với “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.

8 giờ ngày 14-10, tàu KN390 chính thức khởi hành từ Đà Nẵng, đưa hơn 100 đại biểu đại diện cho các địa phương (Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Huế và Đà Nẵng) hướng về đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

15 giờ cùng ngày, tàu KN390 dừng tại bãi biển Quy Thiện, Quảng Ngãi. Tại đây, Đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người đã hóa thân vào lòng biển để hôm nay đất nước được bình yên.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B. Ảnh: Minh Trung

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa cùng lễ vật và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên tuyến đường vận tải chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B. Ảnh: Minh Trung

Năm 1968, Tàu không số thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 37 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường khu 5. Rạng sáng ngày 1-3-1968, tàu bị địch phát hiện khi đang chuẩn bị cập bến ở Phổ An. Tàu phải đổi hướng chạy về bãi biển Quy Thiện, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi; bị lực lượng địch với tàu cao tốc và trực thăng tấn công.

Để tránh bị bắt giữ và bảo vệ bí mật, thủy thủ đoàn buộc phải phá hủy tàu; cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã anh dũng hy sinh. Vị trí này đã trở thành di tích lịch sử, ghi nhớ công lao của cán bộ, chiến sĩ Tàu không số trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.