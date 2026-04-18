(GLO)- Tối 17-4, tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”, chuẩn bị cho đêm khai mạc vào ngày 24-4.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và yếu tố hiện đại, tái hiện sinh động những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Gia Lai.

Tiết mục múa Chăm cung đình tái hiện không gian văn hóa Champa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong buổi tổng duyệt, các tiết mục: múa Chăm cung đình, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, ca khúc Tiếng trống Paranưng và trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu (vở ca kịch bài chòi Huyền Trân công chúa) đã tạo ấn tượng về một không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Võ cổ truyền Bình Định biểu diễn những thế võ mạnh mẽ, dứt khoát. Ảnh: Ngọc Nhuận

Qua buổi tổng duyệt, các khâu kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và sự phối hợp giữa các đơn vị nghệ thuật tiếp tục được hoàn thiện, sẵn sàng mang đến khán giả một “Đêm huyền thoại” giàu cảm xúc, góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Gia Lai, chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” không chỉ là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, mà còn góp phần tạo sản phẩm du lịch đêm làm phong phú trải nghiệm cho du khách khi đến với phố biển Quy Nhơn.

Trình diễn ca khúc Tiếng trống Paranưng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chương trình sẽ được tổ chức biểu diễn định kỳ vào lúc 19 giờ đến 21 giờ tối thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 1-5 đến 25-9; kỳ vọng sẽ từng bước hình thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật đặc trưng tại di tích tháp Đôi. Giá vé dự kiến 150 nghìn đồng/người/lượt (bao gồm vé xem biểu diễn nghệ thuật và quà tặng kèm theo), miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu được dàn dựng sinh động. Ảnh: Ngọc Nhuận

Buổi tổng duyệt thu hút nhiều người dân đến xem. Ảnh: Ngọc Nhuận

Để tạo sự tươi mới cho chương trình, ngoài các tiết mục múa Chăm cung đình, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu, còn có các tiết mục khác như: múa Chăm dân gian (múa lu, múa quạt), trích đoạn tuồng hát bội Quang Trung lên ngôi (vở tuồng Mặt trời đêm thế kỷ) và các tiết mục dân vũ, ca nhạc, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.