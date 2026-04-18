ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Tối 17-4, tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”, chuẩn bị cho đêm khai mạc vào ngày 24-4.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và yếu tố hiện đại, tái hiện sinh động những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Gia Lai.

Tiết mục múa Chăm cung đình tái hiện không gian văn hóa Champa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong buổi tổng duyệt, các tiết mục: múa Chăm cung đình, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, ca khúc Tiếng trống Paranưng và trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu (vở ca kịch bài chòi Huyền Trân công chúa) đã tạo ấn tượng về một không gian nghệ thuật giàu bản sắc.

Võ cổ truyền Bình Định biểu diễn những thế võ mạnh mẽ, dứt khoát. Ảnh: Ngọc Nhuận

Qua buổi tổng duyệt, các khâu kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và sự phối hợp giữa các đơn vị nghệ thuật tiếp tục được hoàn thiện, sẵn sàng mang đến khán giả một “Đêm huyền thoại” giàu cảm xúc, góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Gia Lai, chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” không chỉ là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, mà còn góp phần tạo sản phẩm du lịch đêm làm phong phú trải nghiệm cho du khách khi đến với phố biển Quy Nhơn.

Trình diễn ca khúc Tiếng trống Paranưng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chương trình sẽ được tổ chức biểu diễn định kỳ vào lúc 19 giờ đến 21 giờ tối thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 1-5 đến 25-9; kỳ vọng sẽ từng bước hình thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật đặc trưng tại di tích tháp Đôi. Giá vé dự kiến 150 nghìn đồng/người/lượt (bao gồm vé xem biểu diễn nghệ thuật và quà tặng kèm theo), miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu được dàn dựng sinh động. Ảnh: Ngọc Nhuận
Buổi tổng duyệt thu hút nhiều người dân đến xem. Ảnh: Ngọc Nhuận

Để tạo sự tươi mới cho chương trình, ngoài các tiết mục múa Chăm cung đình, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu, còn có các tiết mục khác như: múa Chăm dân gian (múa lu, múa quạt), trích đoạn tuồng hát bội Quang Trung lên ngôi (vở tuồng Mặt trời đêm thế kỷ) và các tiết mục dân vũ, ca nhạc, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Văn hóa

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: hiện trạng, giá trị và triển vọng” tổ chức sáng 4-4 tại Trường ĐH Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội thảo khoa học về di sản tư liệu chùa Thập Tháp

Văn hóa

(GLO)- Sáng 4-4, tại Trường ĐH Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Viện Triết học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo khoa học “Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: Hiện trạng, giá trị và triển vọng”.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các thung lũng ở Quy Nhơn xưa

Các thung lũng ở Quy Nhơn xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Trong cuốn "Du ký Trung kỳ theo đường cái quan", Camille Paris - nhà khảo cổ người Pháp từng tham gia xây dựng đường điện báo tại Trung Kỳ giai đoạn 1885-1889 đã nhắc đến 2 thung lũng nổi tiếng của Quy Nhơn xưa: thung lũng Công và thung lũng Gà.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

