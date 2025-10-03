Cà phê tăng thêm 1.700-1.900 đồng/kg trong ngày 3-10

(GLO)- Hôm nay (3-10), cà phê tiếp tục đi lên sau phiên ổn định, với mức tăng 1.700-1.900 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giao dịch trong khoảng 116.500-117.900 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất với 117.900 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg so với hôm qua.

Cùng tăng 1.700 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có giá lần lượt là 117.700 đồng/kg và 117.500 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.322 USD/tấn, giảm 1,83% so với hôm qua; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 1,43%, đạt 4.315 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,5%, đạt 378,10 US cent/pound; kỳ hạn giao tháng 3-2026 giảm 1,5%, xuống mức 362,45 US cent/pound.

Còn tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều với hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 454,0 US cent/pound, tăng 0,03%; kỳ hạn tháng 9-2026 đạt 400,75 US cent/pound, giảm 1,66%.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), riêng tháng 9-2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 84.000 tấn cà phê, tăng cả lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân tháng đạt 5.658 USD/tấn, cao hơn 45% so với năm ngoái.