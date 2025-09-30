Cà phê tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong ngày cuối cùng của tháng 9

(GLO)- Ngày 30-9, cà phê quay đầu tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, nâng mức giá thu mua trung bình của mặt hàng này tại các vùng trọng điểm lên 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện giao dịch quanh mốc 116.300 đồng/kg. Ở Đắk Lắk, giá cà phê đang ở mức cao nhất với 116.500 đồng/kg; thấp nhất là tỉnh Lâm Đồng với giá 115.300 đồng/kg.

Ngày 30-9, giá cà phê quay đầu tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: M.T

Ngược lại với trong nước, thị trường thế giới ghi nhận mức giảm của phê Robusta trên sàn London so với hôm qua. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.186 USD/tấn, giảm 0,36%; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 0,19%, đạt 4.174 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng giảm nhẹ với kỳ hạn giao hàng tháng 12-2025 giảm 1,54%, đạt 372.2 US cent/pound; tháng 3-2026 giảm 0,92%, xuống mức 355.5 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 449.95 US cent/pound, tăng 0,04%; kỳ hạn tháng 9-2026 đạt 384.25 US cent/pound, tăng 0,09%. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 lại giảm 0,51%, hiện ở mức 431.55 US cent/pound.