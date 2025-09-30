Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Cà phê tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong ngày cuối cùng của tháng 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Ngày 30-9, cà phê quay đầu tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, nâng mức giá thu mua trung bình của mặt hàng này tại các vùng trọng điểm lên 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê hiện giao dịch quanh mốc 116.300 đồng/kg. Ở Đắk Lắk, giá cà phê đang ở mức cao nhất với 116.500 đồng/kg; thấp nhất là tỉnh Lâm Đồng với giá 115.300 đồng/kg.

1-528.jpg
Ngày 30-9, giá cà phê quay đầu tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: M.T

Ngược lại với trong nước, thị trường thế giới ghi nhận mức giảm của phê Robusta trên sàn London so với hôm qua. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4.186 USD/tấn, giảm 0,36%; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 0,19%, đạt 4.174 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng giảm nhẹ với kỳ hạn giao hàng tháng 12-2025 giảm 1,54%, đạt 372.2 US cent/pound; tháng 3-2026 giảm 0,92%, xuống mức 355.5 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 449.95 US cent/pound, tăng 0,04%; kỳ hạn tháng 9-2026 đạt 384.25 US cent/pound, tăng 0,09%. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 lại giảm 0,51%, hiện ở mức 431.55 US cent/pound.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

null