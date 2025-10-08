Giá cà phê quay đầu giảm 2.000-2.500 đồng/kg

Cụ thể, tại Gia Lai, cà phê được giao dịch dịch ở mốc 114.500 đồng/kg, giảm 2.300 đồng. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 115.000 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hiện là 114.000 đồng/kg, giảm đến 2.500 đồng/kg.
Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4414 USD/tấn, giảm 1,26%; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 1,69%, xuống mức 4388 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp đà giảm mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,55%, về mức 375,40 US cent/lb; tháng 3-2026 giảm 1,67%, về 347,30 US cent/lb.
Cùng xu hướng giảm, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 447,30 US cent/pound, giảm 0,48%; kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 440,0 US cent/pound, giảm 0,81%.