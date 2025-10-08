Giá cà phê quay đầu giảm 2.000-2.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 8-10, giá cà phê trong nước quay đầu giảm 2.000-2.500 đồng/kg sau phiên đi ngang hôm qua. Hiện giá thu mua tại vùng trọng điểm dao động trong khoảng 114.500-115.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, cà phê được giao dịch dịch ở mốc 114.500 đồng/kg, giảm 2.300 đồng. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 115.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hiện là 114.000 đồng/kg, giảm đến 2.500 đồng/kg.

Ngày 8-10, cà phê quay đầu giảm mạnh 2.000-2.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 ở mức 4414 USD/tấn, giảm 1,26%; kỳ hạn tháng 1-2026 giảm 1,69%, xuống mức 4388 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp đà giảm mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,55%, về mức 375,40 US cent/lb; tháng 3-2026 giảm 1,67%, về 347,30 US cent/lb.

Cùng xu hướng giảm, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 447,30 US cent/pound, giảm 0,48%; kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 440,0 US cent/pound, giảm 0,81%.