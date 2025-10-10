Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 10-10, cà phê và hồ tiêu trong nước cùng tăng giá

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (10-10), giá cà phê trong nước tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, hồ tiêu chỉ tăng tại khu vực Đông Nam Bộ, neo ở mức 146.000-149.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hiện giao dịch ở mốc 114.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 114.000 đồng/kg, còn ở Đắk Lắk đang có giá 115.000 đồng/kg.

ngay-10-10-ho-tieu-chi-tang-tai-khu-vuc-dong-nam-bo-neo-o-muc-146000-149000-dongkg.jpg
Ngày 10-10, hồ tiêu chỉ tăng tại khu vực Đông Nam Bộ, neo ở mức 146.000-149.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá hồ tiêu tại Gia Lai không thay đổi so với hôm qua, ở mức 146.000 đồng/kg. Tương tự, hồ tiêu ở Đắk Lắk và Lâm Đồng cũng ổn định với giá 148.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng mạnh. Theo đó, ở TP. Hồ Chí Minh tăng 2.500 đồng/kg, hiện ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mốc 147.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam cũng không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.

