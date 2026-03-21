Kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa, tặng áo phao tại 2 xã Ia O và Ia Krái

(GLO)- Ngày 20-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tổ chức kiểm tra ATGT đường thủy nội địa, đồng thời trao tặng áo phao cho người dân tại 2 xã Ia O và Ia Krái.

Đoàn công tác trao tặng áo phao cho người dân tại bến đò A Sanh (xã Ia Krái). Ảnh: Trần Thúy

Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại bến đò A Sanh (xã Ia Krái) và khu vực bến đò sông Sê San (xã Ia O); tập trung rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn đối với phương tiện chở khách và phương tiện vận tải.

Nội dung kiểm tra bao gồm: giấy phép hoạt động, đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp chuyên môn của người điều khiển; việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông; trang bị dụng cụ cứu sinh, đặc biệt là áo phao; đồng thời, đánh giá công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại các bến bãi.

Các bến đò đã quan tâm trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh. Ảnh: Trần Thúy

Qua kiểm tra cho thấy, các bến đò đã có sự quan tâm trong việc trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh. Tuy vậy, ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, còn tồn tại tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Hạnh Ngân (phường Diên Hồng) và Công ty TNHH MTV Gia Hào PL (phường Thống Nhất) đã trao tặng 200 áo phao cho các hộ dân thường xuyên sinh sống, đi lại tại khu vực bến đò của 2 địa phương, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước.

Việc tuyên truyền và hỗ trợ phương tiện cứu sinh góp phần nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Ảnh: Trần Thúy

Được biết, hoạt động này nằm trong kế hoạch Năm ATGT 2026 của tỉnh nhằm siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường thủy.