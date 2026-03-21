Kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa, tặng áo phao tại 2 xã Ia O và Ia Krái

TRẦN THÚY
(GLO)- Ngày 20-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tổ chức kiểm tra ATGT đường thủy nội địa, đồng thời trao tặng áo phao cho người dân tại 2 xã Ia O và Ia Krái.

Đoàn công tác trao tặng áo phao cho người dân tại bến đò A Sanh (xã Ia Krái). Ảnh: Trần Thúy

Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại bến đò A Sanh (xã Ia Krái) và khu vực bến đò sông Sê San (xã Ia O); tập trung rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn đối với phương tiện chở khách và phương tiện vận tải.

Nội dung kiểm tra bao gồm: giấy phép hoạt động, đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp chuyên môn của người điều khiển; việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông; trang bị dụng cụ cứu sinh, đặc biệt là áo phao; đồng thời, đánh giá công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại các bến bãi.

Các bến đò đã quan tâm trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh. Ảnh: Trần Thúy

Qua kiểm tra cho thấy, các bến đò đã có sự quan tâm trong việc trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh. Tuy vậy, ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, còn tồn tại tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông đường thủy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Hạnh Ngân (phường Diên Hồng) và Công ty TNHH MTV Gia Hào PL (phường Thống Nhất) đã trao tặng 200 áo phao cho các hộ dân thường xuyên sinh sống, đi lại tại khu vực bến đò của 2 địa phương, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước.

Việc tuyên truyền và hỗ trợ phương tiện cứu sinh góp phần nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Ảnh: Trần Thúy

Được biết, hoạt động này nằm trong kế hoạch Năm ATGT 2026 của tỉnh nhằm siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

