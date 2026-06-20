Xe máy va chạm ô tô tại ngã tư ở Quy Nhơn Nam, 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Tối 19-6, tại khu vực ngã tư đường Lý Thái Tổ - Thanh Niên (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19-6 tại ngã tư đường Lý Thái Tổ - Thanh Niên (thuộc khu phố 27, phường Quy Nhơn Nam).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Trí

Thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 77C-120.xx do Huỳnh Văn Đ. (SN 1992, trú phường Quy Nhơn Đông) điều khiển lưu thông trên đường Lý Thái Tổ theo hướng từ ngã tư Nguyễn Thái Học - Lý Thái Tổ đến đường Hoàng Văn Thụ.

Khi tới ngã tư trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77H7-62xx do anh Nguyễn Hữu V. (SN 1983, trú TP. Đà Nẵng) điều khiển, phía sau chở anh Trần Chí C. (SN 1997, trú xã Phù Mỹ Bắc), lưu thông trên đường Thanh Niên theo hướng từ ngã ba đường Tây Sơn - Thanh Niên đến ngã tư đường Thanh Niên - Lý Thái Tổ.

Vụ va chạm khiến anh Trần Chí C. tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Hữu V. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.