Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang và Hồng Lĩnh

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 3-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang (xã Phù Mỹ) và Nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn).

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-2.jpg
Các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Chi bộ Trà Quang. Ảnh: D.L

Tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm; tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đảng viên đi trước.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-11.jpg
Đại biểu tham quan nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang. Ảnh: D.L

Chi bộ Trà Quang được thành lập vào khoảng cuối tháng 6-1931, do đồng chí Nguyễn Năng làm Bí thư. Sau khi được thành lập, Chi bộ Trà Quang đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm củng cố phong trào cách mạng ở cơ sở.

Từ các cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi dân sinh, dân chủ, giành chính quyền, Đảng bộ và nhân dân Phù Mỹ đã phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường đấu tranh, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-10.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại nhà lưu niệm Chi bộ Trà Quang. Ảnh: D.L

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các đại biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Phù Mỹ.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-14.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Phù Mỹ. Ảnh: D.L

* Đến thăm, dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các đồng chí đảng viên đầu tiên của Chi bộ.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-7.jpg
Các đại biểu đến thăm nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L

Chi bộ Hồng Lĩnh được đồng chí Huỳnh Đăng Thơ thành lập ngày 20-10-1936 tại thôn Đại An, xã Nhơn Mỹ (nay là phường An Nhơn). Lúc đầu, Chi bộ có 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Mân làm Bí thư; đến năm 1938 đã có trên 30 đồng chí.

Từ đây, phong trào đấu tranh của nhân dân An Nhơn và các vùng phụ cận đã tiến lên một bước mới, từ tự phát lên tự giác và diễn ra liên tục, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-6.jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương tại nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L
chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-1-8573.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L

Chi bộ Hồng Lĩnh góp phần quan trọng vào việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời Bình Định và phong trào cách mạng của tỉnh những năm 1936-1939, cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-4.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo đã tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh Gia Lai tăng tốc phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-dang-huong-2-chi-bo-13.jpg
Đại biểu tham quan nhà lưu niệm Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L
