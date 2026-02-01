Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Trung đoàn Không quân 925 tổ chức chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân”

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 31-1, Trung đoàn Không quân 925 (Sư đoàn Không quân 372) tổ chức chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

img-6596.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (hàng đầu) xem hình ảnh tư liệu về Trung đoàn Không quân 925. ﻿Ảnh: H.P

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang, cấp ủy chính quyền, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn tỉnh; các đơn vị kết nghĩa của Trung đoàn Không quân 925.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức chương trình đã tặng 52 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Nhơn, An Nhơn Bắc và xã Phù Cát; tặng 10 suất quà cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

trung-doan-khong-quan-925-to-chuc-chuong-trinh-xuan-canh-troi-tet-tham-tinh-quan-dan.jpg
img-6156.jpg
Nhiều suất quà Tết được các đơn vị trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn của phường An Nhơn, An Nhơn Bắc và xã Phù Cát. Ảnh: H.P
img-6135.jpg
Tặng quà Tết cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần sôi nổi như: giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị, trưng bày gian hàng Tết cổ truyền, thi gói bánh chưng, tổ chức trò chơi dân gian và trồng cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” được Trung đoàn Không quân 925 tổ chức thường niên nhằm tạo bầu không khí vui tươi, sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Đồng thời, thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Trung đoàn và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

