Đoàn đại biểu tỉnh Stung Treng thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

LỆ XUÂN
(GLO)- Chiều 4-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) do Phó Tỉnh trưởng Meng Kung làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại tỉnh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu tỉnh Stung Treng đến thăm Gia Lai trong không khí đầu xuân năm mới; đồng thời, gửi lời chúc mừng sức khỏe tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Stung Treng.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-tiep-doan-dai-bieu-tinh-stung-treng-campuchia-sang-tham-chuc-tet-co-truyen.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Stung Treng thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Phi Long

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, Gia Lai luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đến việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các địa phương của Vương quốc Campuchia, trong đó có tỉnh Stung Treng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong thúc đẩy giao thương, kết nối kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia; đồng thời, cho biết Cảng Quy Nhơn là đầu mối logistics quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của tỉnh Stung Treng và các địa phương Campuchia thông thương ra thị trường trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở đó, tỉnh Gia Lai mong muốn 2 địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Được biết, hiện các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai có 19 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký lũy kế trên 913 triệu USD; trong đó có 3 doanh nghiệp thực hiện 3 dự án đầu tư tại tỉnh Stung Treng với tổng vốn đăng ký hơn 74,5 triệu USD trên lĩnh vực xây dựng và trồng trọt (cao su, cây ăn quả).

quang-canh-buoi-tiep.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phi Long

Ngài Meng Kung - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo tỉnh Gia Lai; đồng thời, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai năm mới nhiều sức khỏe, thành công.

Đoàn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị với tỉnh Gia Lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của mỗi địa phương.

