Bão số 11 đi vào biển Đông, biển động dữ dội

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14.

Cụ thể, hồi 7 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 phát lúc 08h00 ngày 04/10/2025

Trên vùng biển, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối ngày 5-10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5-10.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Còn trên đất liền, từ đêm 5-10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200 mm/3h).

Khu vực Hà Nội từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.