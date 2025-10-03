Gia Lai kêu gọi tàu cá đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của cơn bão Matmo

(GLO)- Ngày 3-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai có Công văn số 50/BCH-PCTT gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND phường Hoài Nhơn và phường Hoài Nhơn Bắc khẩn trương kêu gọi tàu cá đang hoạt động trên biển di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của cơn bão Matmo.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, sáng 3-10, toàn tỉnh có 1 tàu cá trong vùng nguy hiểm 24 giờ tới của bão Matmo, đó là tàu BĐ 98713-TS ở phường Hoài Nhơn và có 2 tàu cá trong vùng nguy hiểm 48 giờ tới của bão, là tàu BĐ 95497-TS ở phường Hoài Nhơn Bắc và tàu BĐ 99088-TS ở phường Hoài Nhơn.

Đầu tháng 10, nhiều tàu cá cập cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) để bán hải sản và neo đậu tránh bão Matmo. Ảnh: T.Lợi

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các phường nêu trên, kêu gọi, hướng dẫn các tàu cá khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 8 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, vào Biển Đông vào chiều tối hôm nay (3-10), trở thành cơn bão số 11 năm 2025. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16 đến 20,5 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ kinh Đông.