Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Gia Lai chủ động ứng phó với bão Matmo gần biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 47/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với bão Matmo gần biển Đông.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

cac-dia-phuong-theo-doi-thong-bao-cho-thuyen-truong-chu-cac-phuong-tien-tau-thuyen-neo-dau-tai-ben-hoac-dang-hoat-dong-tren-bien-biet-de-chu-dong-phong-tranh-anh-qt.jpg
Các địa phương theo dõi, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh bão. Ảnh: Q.T

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Để chủ động ứng phó với bão và thực hiện Văn bản số 11/BCĐ-BNNMT ngày 1-10-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong đó, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo tình hình cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bão mạnh lên khi gần bờ, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4

Bão mạnh lên khi gần bờ, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4

Cảnh báo thiên tai

Những nhận định mới nhất chiều nay (27/9) cho thấy, bão số 10 có thể mạnh lên khi gần bờ, là cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh nhất từ đầu năm nay. Vùng ảnh hưởng cũng mở rộng đến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 từ Nghệ An đến Quảng Bình cũ.

Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông

Đêm 26-9, bão số 10 vào Biển Đông

Cảnh báo thiên tai

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, sau khi bão số 9 (Ragasa) đổ bộ miền Bắc, bão số 10 (Bualoi) sẽ tiến vào Biển Đông, tác động trực tiếp đến khu vực giữa và Bắc Biển Đông cũng như đất liền Trung bộ.

null