Gia Lai chủ động ứng phó với bão Matmo gần biển Đông

(GLO)- Ngày 2-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 47/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với bão Matmo gần biển Đông.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Các địa phương theo dõi, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh bão. Ảnh: Q.T

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Để chủ động ứng phó với bão và thực hiện Văn bản số 11/BCĐ-BNNMT ngày 1-10-2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong đó, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo tình hình cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường.