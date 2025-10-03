Bão Matmo di chuyển với tốc độ 25 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm

(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 đến 72 giờ tới, bão Matmo sẽ đi vào biển Đông, có khả năng mạnh thêm, di chuyển 25 km/h.

Cụ thể, hồi 13 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 14h00 ngày 03/10/2025

Dự báo, 13 giờ ngày 4-10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 25 km/h, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm, gió cấp 11-12, giật cấp 15. Ngày 5-10, bão tiếp tục di chuyển và mạnh thêm. Đến ngày 6-10, bão di chuyển với tốc độ 20 km/h, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Gió cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội. Từ ngày 4-10, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.