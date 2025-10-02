(GLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 08h00 ngày 02/10/2025

Dự báo, khoảng 7 giờ ngày 3-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, có khả năng mạnh thêm, gió cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng sáng ngày 4-10, bão sẽ tiến vào biển Đông và mạnh thêm, gió cấp 10, giật cấp 12; tiếp tục di chuyển và tăng cấp vào ngày 5-10 với sức gió cấp 12, giật cấp 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Theo đó, từ chiều 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6 m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4 đến 5-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.