Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

(GLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 24-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ có khả năng mạnh thêm, đi vào biển Đông, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. 

Hồi 13 giờ ngày 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 130,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

anh-man-hinh-2025-10-01-luc-153830.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h00 ngày 01/10/2025

Trong vòng 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Từ ngày 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Biển động mạnh.

Trong khoảng ngày 4 đến 6-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

