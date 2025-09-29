Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Dự báo chiều 29-9, bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (29-9), bão số 10 sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11... Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

anh-man-hinh-2025-09-29-luc-082315.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 05h00 ngày 29/9/2025

Hồi 4 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 29-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng-Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m.

Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29-9.

Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ 29 đến 30-9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200 mm/3h). Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

