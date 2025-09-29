Bão số 10 di chuyển qua Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc giá, trưa nay (29-9), bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Bản đồ quỹ đạo bão số 10

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trong chiều và tối nay, trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10.

Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Các địa phương cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Còn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã sau: Ia Krái, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Nan, Ia Púch, Ia Tul. Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa trên diện rộng. Ảnh: P.V

Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Ia Grai, Ia Hrung, Ia O, Ia Ly, Ia Khươl, Ia Phí, Mang Yang, Hra, Ayun, Đak Sơmei, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Mơ, Ia Ko, Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Gào, Kbang, Tơ Tung, Đak Rong, Krong, Cửu An, Đak Pơ, Chư Krey, Ayun Pa, Ia Sao, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc, Ia Rsai, An Lão, An Hòa, An Vinh, An Toàn, Ân Tường, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Hội Sơn, Cát Tiến, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Canh Vinh, Canh Liên và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.