Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa có thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân... trong tỉnh chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) gây ra.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai, các cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến nhiều người chết, bị thương, hàng nghìn hộ dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đời sống và sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ủng hộ người dân vùng lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi mọi người phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, đóng góp thiết thực giúp người dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cụ thể: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, hộ gia đình có mức sống trung bình trở lên ủng hộ từ 50.000 đến 100.000 đồng hoặc hiện vật thiết yếu.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 9-10 đến 6-11, trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (số 10 Trần Phú, phường Quy Nhơn), hoặc qua tài khoản Ban vận động cứu trợ tỉnh Gia Lai: 3761.0.9042566.91049, tại Kho bạc Nhà nước khu vực XV.