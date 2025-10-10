Gia Lai xuất quân hỗ trợ y tế các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 11

(GLO)-Sáng 10-10, tại Sở Y tế, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân Đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng sau cơn bão số 11 năm 2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương sự chủ động, nhanh nhạy của lãnh đạo ngành Y tế trong việc triển khai nhiệm vụ và tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm, nghĩa tình của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tham gia đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế các tỉnh bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp người dân vùng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) tặng quà động viên đại diện đoàn y tế. Ảnh: Thảo Khuy

Đoàn công tác gồm 62 viên chức thuộc các đơn vị y tế trong tỉnh, trong đó có 2 viên chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 60 viên chức đến từ các Trung tâm Y tế. Đoàn được chia thành 2 đội, mỗi đội 31 thành viên, do Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn và Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Cát làm Trưởng đội, trực tiếp đến hỗ trợ 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng từ ngày 11 đến 17-10-2025. Giám đốc Sở Y tế tham gia và chỉ đạo hoạt động của đoàn trong thời gian từ ngày 11 đến 13-10.

Nhiệm vụ của đoàn là phối hợp cùng ngành y tế các địa phương thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng-chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân vùng bị ngập lụt.

Bà Phạm Thị Thanh Hương-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) trao bảng tượng trưng ủng hộ cơ số thuốc cho ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tại lễ xuất quân. Ảnh: Thảo Khuy

Về vật tư, tỉnh hỗ trợ 600 kg Chloramin B (mỗi tỉnh 300 kg) từ nguồn dự trữ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 4.000 túi thuốc gia đình (mỗi tỉnh 2.000 túi) do Công ty Cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tài trợ. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hỗ trợ phương tiện đưa đón đoàn công tác từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến các điểm làm việc và ngược lại.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đoàn nhân viên y tế trước giờ lên đường. Ảnh: Thảo Khuy

Song song đó, nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu thiệt hại nặng do cơn bão số 11, UBND tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 1 tỷ đồng cho mỗi tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh. Như vậy, đến nay, tỉnh Gia Lai đã ủng hộ tổng cộng 10 tỷ đồng cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai đợt này.

Các nhân viên trong đoàn chuẩn bị lên đường hỗ trợ công tác y tế. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng thời, nhằm động viên tinh thần các thành viên, UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi đội công tác. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Gia Lai cũng hỗ trợ thêm kinh phí động viên đoàn trước khi lên đường.

Lãnh đạo tỉnh động viên đoàn cán bộ y tế trước khi lên đường hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Ngay sau lễ xuất quân, Đoàn công tác di chuyển ra sân bay Phù Cát (xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) để kịp chuyến bay lúc 8 giờ sáng, bắt đầu hành trình mang nghĩa tình và trách nhiệm của ngành Y tế Gia Lai hướng về các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.