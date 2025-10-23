Câu lạc bộ Bạch Mai Trang trao hơn 700 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)-Từ ngày 20 đến 23-10, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuyến cứu trợ người dân vùng chịu thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Theo đó, đoàn đã trao 600 suất quà (mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng) cho người dân xã Tân Tri (tỉnh Lạng Sơn) và xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng). Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 480 triệu đồng.
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác đến cứu trợ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão lũ.
(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.
(GLO)- Thực hiện Chương trình quân-dân y kết hợp năm 2025, từ ngày 13-9 đến 12-10, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.500 người dân tại 7 xã của tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.
(GLO)- Chiều 11-10, tại xã Chư Păh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ chức SAP-VN và chính quyền địa phương trao học bổng, xe đạp cho học sinh và xe lăn cho người khuyết tật nghèo, khó khăn tại các xã Ia Khươl, Chư Păh, Ia Phí và Ia Ly.
(GLO)-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa có thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân... trong tỉnh chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) gây ra.
(GLO)- Từ ngày 7 đến 9-10, UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trường Trung cấp Tây Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình khám-chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn.
(GLO)-Chiều 9-10, tại trụ sở Tỉnh đoàn Gia Lai, Đoàn UBND tỉnh đã trao hơn 145 triệu đồng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để chuyển đến hỗ trợ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 (Bualoi).
(GLO)- Ngày 8-10, đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao số tiền 20.859.000 đồng của bạn đọc và nhà hảo tâm hỗ trợ em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ).
(GLO)- Ngày 7-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với bà Nguyễn Thị Huỳnh (trú tại TP Hồ Chí Minh) trao 310 suất quà Trung thu cho các hộ dân tộc thiểu số tại xã An Toàn với tổng trị giá 124 triệu đồng.
(GLO)- Sáng 6-10, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả của bão số 10 với chủ đề “Kết nối trái tim-San sẻ nghĩa tình”.
(GLO)-Dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang lại niềm vui cho trẻ em.
(GLO)- Ngày 3-10, tại Nhà văn hóa xã Pờ Tó và Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai), đoàn từ thiện Hoa Yêu Thương by Hoa Thái đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, mang đến nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh.
(GLO)- Ngày 4-10, Hiệp hội Du lịch Gia Lai tổ chức “Ngày hội Trăng rằm 2025” tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Pờ Tó) và Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ia Rbol). Hơn 1.000 phần quà tặng các em nhỏ vùng sâu, giúp các em có một mùa trăng trọn vẹn hơn.
(GLO)- Ngày 4-10, tại Trường Tiểu học Lơ Pang-Điểm trường làng Đăk Lah-Tơ Drăh (xã Lơ Pang), Đoàn cơ sở PC08 phối hợp với Chi đoàn PA05, Hội Phụ nữ PC06 và Hội Phụ nữ PC08 (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền pháp luật và tổ chức “Trung thu cho em” năm 2025.
(GLO)- Tối 3-10, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai (Khu Công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) đã tổ chức tặng học bổng “Ofi YES”-2025 và chương trình "Vui Tết Trung thu" cho con em công nhân, người lao động.
(GLO) - Chiều 3-10, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với bệnh viện tổ chức chương trình Tết Trung Thu 2025 cho 250 bệnh nhi đang điều trị tại đây.
(GLO)- Ngày 1-10, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ phối hợp với Công ty TNHH The Smith Entertainment tổ chức chương trình thiện nguyện “Nụ cười Việt Nam-Trung thu cho em” tại Trường Tiểu học số 1 Cát Minh và Trường Tiểu học Cát Tài (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Trong hành trình phát triển, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn là điểm nhấn trong chính sách an sinh xã hội. Ở Gia Lai, tinh thần này được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, từ hỗ trợ sinh kế, nhà ở, y tế, giáo dục đến hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn.
(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.