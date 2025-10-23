Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Câu lạc bộ Bạch Mai Trang trao hơn 700 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

DƯƠNG LINH
(GLO)-Từ ngày 20 đến 23-10, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuyến cứu trợ người dân vùng chịu thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Theo đó, đoàn đã trao 600 suất quà (mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng) cho người dân xã Tân Tri (tỉnh Lạng Sơn) và xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng). Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 480 triệu đồng.

clb-bach-mai-trang-cuu-tro-vung-lu-1.jpg
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang trao quà tại xã Tân Tri (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: ĐVCC
clb-bach-mai-trang-cuu-tro-vung-lu-2.jpg
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang trao quà tại xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 10-10, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang đã thực hiện chuyến cứu trợ đầu tiên và trao 500 suất quà trị giá hơn 260 triệu đồng cho người dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

clb-bach-mai-trang-cuu-tro-vung-lu-3.jpg
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang trao quà tại xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: ĐVCC

Hai chuyến cứu trợ có tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của hội viên, tình nguyện viên cùng các nhà hảo tâm.

