Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Hỗ trợ 53 tấn hàng hóa và tiền mặt với tổng giá trị 2,4 tỷ cho đồng bào vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Từ ngày 15-10 đến 19-10, các chi hội trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các hội, tổ chức thiện nguyện đã tổ chức chuyến đi cứu trợ cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại nhiều tỉnh.

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-cuu-tro-lu-lut-3-5621.jpg
Đoàn cứu trợ tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, các chi hội: Tịnh Đức Phù Mỹ, Tâm Phát Quy Nhơn, Tương Chao Đậu Hũ 3 Phù Cát đã phối hợp cùng Hội Thiện nguyện Ánh Sáng Từ Tâm Chùa Mỹ Hóa và Thiện Tâm Sài Gòn; mang theo 30 tấn lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; trao 1.740 suất quà, hỗ trợ nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, góp phần giúp người dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên sớm ổn định cuộc sống.

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-cuu-tro-lu-lut-2-9681.jpg
Đoàn cứu trợ tặng quà tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời gian này, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hoài An và Chi hội SOS 77 cũng đã tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Bắc với 23 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Những hoạt động trên thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia của các chi hội, nhóm thiện nguyện và người dân Gia Lai, chung tay giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-tinh-cuu-tro-lu-lut-1.jpg
Đoàn cứu trợ tặng quà tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

Đời sống

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Từ thiện

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

null