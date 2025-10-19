Gia Lai: Hỗ trợ 53 tấn hàng hóa và tiền mặt với tổng giá trị 2,4 tỷ cho đồng bào vùng lũ

Cụ thể, các chi hội: Tịnh Đức Phù Mỹ, Tâm Phát Quy Nhơn, Tương Chao Đậu Hũ 3 Phù Cát đã phối hợp cùng Hội Thiện nguyện Ánh Sáng Từ Tâm Chùa Mỹ Hóa và Thiện Tâm Sài Gòn; mang theo 30 tấn lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; trao 1.740 suất quà, hỗ trợ nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, góp phần giúp người dân các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên sớm ổn định cuộc sống.
Cùng thời gian này, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hoài An và Chi hội SOS 77 cũng đã tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Bắc với 23 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Những hoạt động trên thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia của các chi hội, nhóm thiện nguyện và người dân Gia Lai, chung tay giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau thiên tai.